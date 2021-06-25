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6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan kişilerin en büyük hayali emekli olarak refah bir yaşlılık hayatı sürmektir. Bu hayale erken kavuşmak mümkün olabiliyor, bunun için şartları taşıyanlar SGK'ya borçlanma şeklinde 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Hem kadın hem de erken çalışanlar için farklı borçlanma seçenekleri oluyor ve belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya bağlı milyonlarca kadın, erkek çalışanı ilgilendiren erken emekliliğe dair detaylar…

25.06.2021 08:20 - Son Güncelleme: 25.06.2021 08:20
6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan kişilerin en büyük hayali emekli olarak refah bir yaşlılık hayatı sürmektir. Bu hayale erken kavuşmak mümkün olabiliyor, bunun için şartları taşıyanlar SGK'ya borçlanma şeklinde 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Hem kadın hem de erken çalışanlar için farklı borçlanma seçenekleri oluyor ve belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya bağlı milyonlarca kadın, erkek çalışanı ilgilendiren erken emekliliğe dair detaylar…

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6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Uzun yıllar çalışma hayatında olan erkek ve kadın çalışanların planlamalarının içerisinde hep emekli olacakları tarih vardır. Bu tarihi bazı durumlarda daha erkene çekmek hatta 6 yıl öne alabilmek mümkün oluyor, bunun için SGK'nın aradığı bazı şartlar yer alıyor. Kadınlarda doğum erkeklerde de askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkün. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Erken Emeklilikte Staj Tarihi Sayılıyor!

Normalde emeklilik hesabı yapılırken staj başlangıç tarihi kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanması yapılırken stajın başladığı tarihten sonra doğum yapan kadınlar bu doğumları 3 çocuğa kadar borçlanma hakkına sahip bulunuyorlar.

6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

1 Ekim 2008'den itibaren prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, emeklilik yaş sınırlarından indiriliyor. Engelli çocuğu olan kadınlara tanınan bu haktan SSK, Bağkur, tarım SSK, Tarım Bağkur'u ve Emekli Sandığı kanunlarına tabi çalışanlar yararlanıyor.

6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?

Doğum Borçlanması İle SGK Erken Emeklilik

SGK'dan erken emeklilik için doğum borçlanması yöntemi kullanılır. Bu yöntemden faydalanmak için sahip olunması gereken şartlar, şu şekilde sıralanır:

Doğum yapmış anneler bu uygulamadan faydalanır.