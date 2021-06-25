6 yıl erken emeklilik mümkün! Emeklilik hayali kuran milyonlarca kişiye müjde! SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır?
Çalışan kişilerin en büyük hayali emekli olarak refah bir yaşlılık hayatı sürmektir. Bu hayale erken kavuşmak mümkün olabiliyor, bunun için şartları taşıyanlar SGK'ya borçlanma şeklinde 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Hem kadın hem de erken çalışanlar için farklı borçlanma seçenekleri oluyor ve belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya bağlı milyonlarca kadın, erkek çalışanı ilgilendiren erken emekliliğe dair detaylar…
Çalışan kişilerin en büyük hayali emekli olarak refah bir yaşlılık hayatı sürmektir. Bu hayale erken kavuşmak mümkün olabiliyor, bunun için şartları taşıyanlar SGK'ya borçlanma şeklinde 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? Hem kadın hem de erken çalışanlar için farklı borçlanma seçenekleri oluyor ve belli başlı şartların yerine gelmiş olması gerekiyor. İşte SGK'ya bağlı milyonlarca kadın, erkek çalışanı ilgilendiren erken emekliliğe dair detaylar…
Uzun yıllar çalışma hayatında olan erkek ve kadın çalışanların planlamalarının içerisinde hep emekli olacakları tarih vardır. Bu tarihi bazı durumlarda daha erkene çekmek hatta 6 yıl öne alabilmek mümkün oluyor, bunun için SGK'nın aradığı bazı şartlar yer alıyor. Kadınlarda doğum erkeklerde de askerlik borçlanması ile emeklilik tarihini öne çekmek mümkün. Peki SGK borçlanma başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…