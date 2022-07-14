Altın fiyatları yerle yeksan oldu! Yastık altında altını olanlar hemen bakın! Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı
Yatırımcılar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan bugün ''Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç lira? Yarım ve tam altın kaç TL? Altın fiyatları düştü mü, yükseldi mi?'' sorularının cevapları araştırılıyor. Altın fiyatları piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın bugün 1709 dolar oranına kadar düştü. Çarşamba günü belirtiler ABD enflasyon rakamlarından sonra altın fiyatlarında ortaya gelen hareketlilik devam ediyor. Peki bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın, gremse altın, Ata altın ne kadar? Yastık altında altını olanlar acil baksın! İşte son dakika altın fiyatları...
Son dönemlerde gündemden düşmeyen altın fiyatları piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor. Çarşamba günü belirtiler ABD enflasyon rakamlarından sonra altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik devam ediyor. Yatırımcıların gözde yatırım araçları arasında yer alan altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Peki bugün altın ne kadar?
Yatırımcılar doğrultusundan en güvenilir liman olarak görülen altın iken son günlerde yatırımcılar dolara da yatırım yapmaya başladı. ABD 10 senelik tahvil getirilerinde yaşanan artışların değerli metaller üstünde baskı kurmaya başlaması altın aolan talebin azalmasına sebep oldu. Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar altın fiyatlarının düşünebilen gelecekte 1800 dolar altında kalmaya devam etmesinin olası olabileceğine değindi.
Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi?
İslam Memiş altın yatırımcılarının en çok merak ettiği Altını satmalı mı, yoksa beklemeli mi? sorusunun yanıtladı ve tarih verdi.
İslam Memiş, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele yalın değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek zorunda olan küçük yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde arkasında bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin.
Bütün dünyada şu anda 40 yılın zirvesinde enflasyon varken, alım gücü azalmışken, bütün insanlar fakirleşmişken, siz küresel piyasalarda, altının, gümüşün, diğer para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bunda manipülasyon olmadığını düşünüyor musunuz?"