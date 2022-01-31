Altın fiyatları yerin dibine çakılmıştı! Aradığı ivmeyi buldu! O tarih verildi! 0.5 gram altın, 14-18 ve 22 ayar, 60 gram bilezik kaç TL?
Altın fiyatları geçen hafta yaşanan düşüşün sonrasında yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın 778 TL seviyelerinden güne başlarken gün içerisinde bu seviyenin artması bekleniyor. Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Saat 08.58 itibariyle gram altın 778,99 TL, çeyrek altın 1.292,00 TL, cumhuriyet altını 5 bin 194,00 TL , yarım altın ise 2 bin 583,00 TL'den satılıyor. Ons altın fiyatları geçen çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentilerin üstünde şahin bir tonda mesaj vermesiyle düşüş eğilimine girdi ve dördüncü prosedür gününde de değer kaybını sürdürüyor. Altın fiyatlarının düşüşünde dolar endeksindeki güçlenme de etkili olurken; gözler 15-16 Mart tarihinde gerçekleşecek olan senenin ikinci Fed toplantısında olacak.
ONS ALTINDA 1780 DOLAR KRİTİK EŞİK
Yılın ilk FOMC (ABD Federal Açık Piyasa Komitesi) toplantısının bulunduğu geride bıraktığımız hafta ons altına aldığı kararlarla, 'Fed mi? yoksa açıklamalarıyla Fed başkanı Powell mı?' daha büyük bir darbe vurdu karar vermesi zor. Yol haritasına göre mart ayı ile başlayacak olan faiz artırım döngüsü ve bilanço küçültme operasyonu sene süresince devam edecek.
Kasım sonucunda Powell enflasyonda "geçici" ifadesini emekli ederek sıkılaşma döngüsünün yaklaştığının sinyalini vermişti. Son aylarda 2022 süresince 3 faiz artışı ile başlayan beklentiler, senenin kalan her FOMC toplantısında 1 adet olmak üzere 7 faiz artırımına kadar varmış durumda.
Fed geride bıraktığımız hafta olabileceği maksimum şahin tonda olurken piyasalarda bu duruşun satıldığını, kripto paralar başta olmak üzere borsa endeksleri ve ons altının durdurulamaz biçimde düştüğü bir hafta yaşandı. Haftanın son işlem günü ABD'de kişisel üketim harcamaları verisi ardından ABD 10 senelıklarının gevşemesi borsalara da başka risk varlıklarına da destek oldu.
Ons altın geride bıraktığımız hafta 1850 dolardan başlayarak 3 işlem günü art arda düşmüş ve 1780 dolara kadar gerilemişti. 1780 dolar dolayları kritik bir eşik edebilir; çünkü 2020 senesinin mart ayından, pandeminin başından beri devam eden yükseliş trendinin geçtiği seviye. Yeni haftanın başında Asya borsalarından kuvvetli bir açılış gelse de ons altın şimdilik kararsız gözüküyor. Ons altın fiyatı da bu kritik eşikten şimdilik uzaklaşabilmiş.
Bu hafta perşembe günü 2 büyük Merkez Bankasının para politikası toplantıları bulunuyor; Avrupa ve İngiltere. İngiltere ilk faiz artıran Merkez Bankası olmuştu. Bu iki kurumun başkanlarının açıklamaları ve cuma günü ABD istihdam bilgileri altın yatırımcılarının gündeminde olacak. Önümüzdeki hafta 10 Şubat ise, ABD'de Ocak ayı enflasyon bilgilerinin açıklanma tarihi.