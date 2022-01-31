Altın fiyatları yerin dibine çakılmıştı! Aradığı ivmeyi buldu! O tarih verildi! 0.5 gram altın, 14-18 ve 22 ayar, 60 gram bilezik kaç TL?

Kasım sonucunda Powell enflasyonda "geçici" ifadesini emekli ederek sıkılaşma döngüsünün yaklaştığının sinyalini vermişti. Son aylarda 2022 süresince 3 faiz artışı ile başlayan beklentiler, senenin kalan her FOMC toplantısında 1 adet olmak üzere 7 faiz artırımına kadar varmış durumda.

Fed geride bıraktığımız hafta olabileceği maksimum şahin tonda olurken piyasalarda bu duruşun satıldığını, kripto paralar başta olmak üzere borsa endeksleri ve ons altının durdurulamaz biçimde düştüğü bir hafta yaşandı. Haftanın son işlem günü ABD'de kişisel üketim harcamaları verisi ardından ABD 10 senelıklarının gevşemesi borsalara da başka risk varlıklarına da destek oldu.