Altın fiyatları yeni yönünü belirledi: Her şey terse döndü! Bugün 1 gram altın ne kadar oldu? 11 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları!
Dalgalı seyrini devam ettiren ve son günlerde gündemden düşmeyen altın fiyatları son 9 ayın en düşük civarını görürken dolar endeksi de 20 yılın zirvesine yükseldi. Geçtiğimiz haftalarda gram altın bin lirayı devirmiş ve yatırımcısını sevindirmişti. Açıklanan resmi rakamlara göre yurt içersinde de kuvvetli duruşunu bozmayan dolar/TL kuruna karşın ons altındaki düşüşten etkilenen gram altın yatırımcılarına 4 haftadır kazandırmıyor. Öte yandan Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın ve doların rekor kıracağı tarihleri açıkladı. Geçtiğimiz senenin Ekim ayından itibaren büyük dalgalanmalar yaşamış altın ve dolar, değişik seyirler göstermeye devam ediyor.
Yatırımcılar ve vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Altın fiyarları düştü mü yükseldi mi? İşte 11 Temmuz 2022 güncel altın fiyat listesi... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altın ve dolardaki öngörülerini meraklılarına aktardı. Kendi YouTube hesabı üstünde açıklamalarda tespit edilen Memiş, "Küresel piyasalarda neler oluyor, bilhassa panik olanlar, yatırımcılar neler yapmalı? Genellikle gümüş yatırımcıları panik olmuş, neler yapmalılar, eylül, ekim hazırlığı amacıyla neler yapmalıyız gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım.
Altın için belirsizlik var
Son iki gündür küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 düzeyinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Altının ons, gümüşün ons fiyatında düşüş var. Kriptoda yatırım seyri var. Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler gördük fakat bu resesyonun başladığını işaretidir. Resesyon resmi olarak küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı" diyerek son zamanlardaki belirsizliklere değindi.
Memiş, bütün bunların yanı sıra, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele basit değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek mecburiyetinde olan ufak yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde gerisinde bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin. Bütün dünyada şu anda 40 senenin zirvesinde enflasyon varken, alım kuvveti azalmışken, tüm insanlar fakirleşmişken, siz küresel piyasalarda, altının, gümüşün, başka para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bunda manipülasyon olmadığını düşünüyor musunuz?
Enflasyon demek altın demektir, gümüş demektir. Buna karşın siz biriktirdiğiniz altın ya da gümüşlerin değerini kaybedeceğini mi düşünüyorsunuz? Eylül ve ekim ayı geldiği zaman göreceksiniz. Çuvallarla para gelecekmiş, dolar 6 liraya düşecekmiş. Bunlarla yatırıma yönelip varlıklarınızı satarsanız ayazda kalırsınız. "