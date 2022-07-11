Altın fiyatları yeni yönünü belirledi: Her şey terse döndü! Bugün 1 gram altın ne kadar oldu? 11 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları!

Yatırımcılar ve vatandaşlar son dakika altın fiyatlarını merakla takip ediyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar? 1 gram altın kaç TL? Altın fiyarları düştü mü yükseldi mi? İşte 11 Temmuz 2022 güncel altın fiyat listesi... Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise altın ve dolardaki öngörülerini meraklılarına aktardı. Kendi YouTube hesabı üstünde açıklamalarda tespit edilen Memiş, "Küresel piyasalarda neler oluyor, bilhassa panik olanlar, yatırımcılar neler yapmalı? Genellikle gümüş yatırımcıları panik olmuş, neler yapmalılar, eylül, ekim hazırlığı amacıyla neler yapmalıyız gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım.