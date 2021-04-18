Altın fiyatları yatırımcılarını dumur etti! Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor! Çeyrek atından gelen rest büyüyor!
Gram altın alan, pişmanlık üzerine pişmanlık yaşıyor! Çeyrek atından gelen rest büyüyor! Altın, rağbeti yüksek piyasalardan bir tanesidir. Dolar ve Euro maliyetlerinden etkilendiği gibi, alış ve satışlardan da etkilenen altın maliyetleri hareketsiz duramaz. gün içinde binlerce şahsın altın alıp satması tablolarda farklılığa neden olur. Gün içinde tavan ve taban seviyelerini çoğu defa kırıp geçen altın şu gizemeler kendi rekorunu kırıyor. Gram altın alıp, satış yapmak isteyenler kuyumculara girdiklerinde pişman oluyorlar. Karsız bir şekilde alım ve satım yapan vatandaş uzmanlardan açıklama bekliyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırımcı aracı olarak bilinen ve sürekli takip edilen altın fiyatları hareketli seyrini sürdürüyor. Bu nedenle gözler fiyatların geleceğine çevrildi. Altın inişli ve çıkışlı grafiğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Milyonlarca vatandaşın yatırımdan yana ilk kullandığı değerli eşyalardan biride altındır. Altın yüzyıllardır 'Güvenilir liman' olarak adlandırılmıştı. Fakat son zamanlardaki altın fiyatları, güvenilir limanda sorunlar çıktığına işaret ediyor. Fiyatlardaki düşüşler ve yükselişler dikkatleri üzerine topluyor. Kuyumcuya gidip de altın alan kişiler ise pişmanlık yaşıyor. Altın fiyatlarındaki dengeler değiştikçe yatırımcılar bu durumdan rahatsız oluyor. Uzun yıllardır birikim yapanlar bu durumdan her ne kadar etkilenmese bile, kısa süre önce altın alanlar, aldıkları fiyatın altına düşünce büyük bir kayıp oluyor.
Altın fiyatları Google gibi arama motorlarına konu oldu. Gram altın alış fiyatı 451,79 TL olurken satış fiyatı 451,87 TL oluyor. Aradaki makas farkı ise çok az olarak alacakların ve satacakların dikkatini çekti fakat durum çeyrek altında bu şekilde değil. Çeyrek altın alış fiyatı 728,00 TL – satış fiyatı 745,00TL olarak belirlendi. Sık sık tercih edilen bu iki altın fiyatlarının hemen aynında diğer altın fiyatları da merak edildi.
Cumhuriyet altını alış fiyatı 2.892,00TL – satış fiyatı 2.969,00,00 TL olurken yarım altın alış fiyatı 1.446,00 TL – satış fiyatı 1.490,00 TL olarak tablolara işlendi. Ons altın alış fiyatı 1.745,27 TL – satış fiyatı 1.745,47 TL, 22 ayar bilezik alış fiyatı 409,76 TL – satış fiyatı 412,12 TL olarak fiyatları belirlendi.