Altın fiyatları tuz biber oldu! Öyle bir şey oldu ki... Yatırımcıya büyük darbe! Altında alım fırsatı geldi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Öyle bir şey oldu ki... Yatırımcıya büyük darbe! Altında alım fırsatı geldi! Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dün yaptığı agresif açıklamalar ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor. Başkan Powell yaptığı konuşmada, mayıs ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışı sinyali verirken; haziran ayı toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının yapılma olasılığını güçlendirdi. Ons altın bugün içinde en yüksek 1955 dolar civarını; en düşük ise 1929 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,82 oranında düşüşle 1935 dolardan prosedür gördü.
⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altının ons fiyatı Powell ardından 2 haftanın en düşük civarını görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 915 lira civarında hareket ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 919 lira civarında hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın İLK prosedür gününe yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 925,97 lira civarını, en düşük ise 914,60 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:10 itibarıyla yüzde 0,75 oranında düşüşle 915,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1500 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 179 liradan prosedür görüyor.
İki bankadan bomba altın fiyatı tahminleri
TD Securities analistleri, mali teşvikler azaldıkça ve arz kısıtlamaları giderildikçe enflasyonun mühim ölçüde yavaşlayacağını düşünüyor, fakat verilerin yakın vadede doğrulanmasını beklemiyor.
Bu arada Ross J Burland'a göre, gösterge ABD Hazine faizleri tırmandı ve anlatının merkez bankalarının ABD dolarını artıracak olan sıkılaştırma politikasına geri dönmesiyle, altının cazibesini azalttı. TD Securities analistleri, enflasyon baskılarının senenin ilk aylarında yüksek kalmasını beklerken, piyasanın Fed artırımları amacıyla fiyatlandırmasının daha agresif duruma gelebileceğini, fakat bunun nihayetinde çok çok şahin olacağını kanıtlayacağını belirtiyor.
Piyasa analisti Ross J Burland'a göre altın fiyatı, tanıdık bölümde sıkışıp kaldı ve aylık grafik, boğalar amacıyla alanın tükenmekte olduğunu gösteriyor. Analist, simetrik üçgenin kırılmasının, 1.700 doların gelmesi durumunda, potansiyel olarak mühim olabilecek aşağı yönlü bir kırılmanın önünü açabileceğini belirtiyor.
Altın fiyatlarıyla ilgili diğer tahminler
"Altın, Fed'in reel faizleri artırırken ekonomide yumUşak bir iniş yapmak becerisini sorguluyor" diyen Macquarie Group Metal Stratejileri Direktörü Marcus Garvey, "Altının, Fed'in başarısızlığını yoğun şekilde fiyatladığını söyleyebilirsiniz" değerlendirmesinde bulundu. UBS Group Analisti Joni Teves de çoğalan reel faizler amacıyla daha az kaygılı olan yatırımcıların Rusya'nın Ukrayna işgali ardından çoğalan jeopolitik belirsizlikler namacıylaiyle stratejik olarak portföylerini çeşitlendirdiklerini vurguluyor.