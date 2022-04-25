Altın fiyatları tuz biber oldu! Öyle bir şey oldu ki... Yatırımcıya büyük darbe! Altında alım fırsatı geldi! Bugün 0.5 gram ve küçük altın kaç TL?

⚡SON DAKİKA ALTIN HABERLERİ: Altının ons fiyatı Powell ardından 2 haftanın en düşük civarını görürken; gram altın fiyatı ise şu dakikalarda 915 lira civarında hareket ediyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 919 lira civarında hareket ederken; yeni güne 923 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, haftanın İLK prosedür gününe yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 925,97 lira civarını, en düşük ise 914,60 lira civarını gördü. Gram altın, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı yönlü hareket ederken, saat 10:10 itibarıyla yüzde 0,75 oranında düşüşle 915,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1500 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 179 liradan prosedür görüyor.