BİM indirimleri ile eviniz mis gibi kokacak! BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Kasım’da çeşit çeşit deterjanlar satışta...
Bu Salı şubelerde başlayacak olan BİM indirimleri ile eviniz mis gibi kokacak. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel, özel ürünleri sınırlı sayıda stoklarla satışa sunan marketler zincirini erkenden ziyaret edecek olan vatandaşlar yeni haftada hangi kategoriden ürünlerin yer alacağını merak etmeye başladı. BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Kasım'da çeşit çeşit deterjanlar satışta ve bunların yanı sıra Sayley Karamelize Bisküvi Kreması, Buono Dolce Çikolataya Batırılmış Portakal Dilimi, Centro Hindistan Cevizi Kaplamalı Bütün Bademli Dolgulu Gofret, Buono Dolce Çikolata Kaplı Kurutulmuş Çilekli Draje gibi nefis atıştırmalık seçenekler de uygun fiyatlarla BİM şubelerinde sizleri bekliyor.
14.11.2021 12:58
- Son Güncelleme: 14.11.2021 12:58
BİM aktüel ürünler kataloğu 16 Kasım yayınlandı ve alacaklarını belirlemek isteyenler şimdiden incelemeye başladı. Bulaşık makinesi temizleyicisinden evinizin pek çok alanları için deterjan seçeneklerine, atıştırmalık ürünlerden kahveye, kişisel bakımdan hijyenik ürünlere evinizi tertemiz yapacak ve mis gibi kokacak seçenekler sizleri bekliyor. Evinize en yakın BİM şubelerini ziyaret etmeden önce hangi ürünlerin yer aldığını görmek isteyenler için tüm indirimleri haberimizde derledik. BİM indirimlerini uygun fiyatlarla stoklar tükenmeden satın alabilirsiniz. İşte güncel kampanyalar!