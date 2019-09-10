Duyan bankaya koştu! Faizler düşüyor konutta hareket var
Kredi faizleri düştükçe vatandaş bankalara akın etti. Özellikle konut kredisi faizlerinin cazip oranlara kadar düşmesi, inşaat sektörünü yeniden canlandırdı. Okulların açılmasıyla birlikte emlak alımına odaklanan tüketicinin özellikle bu hafta sonu satış ofislerini doldurması bekleniyor.
Her yıl okulların açılmasıyla birlikte ciddi bir artış yaşayan konut satışlarında bu hafta sonu büyük bir hareket bekleniyor. Ağustosta kamu bankalarının konut kredisi faiz oranlarını 0.99'a çeken hamlesiyle başlayan satışların artarak devam edeceğini belirten sektör temsilcileri, okulların açılmasıyla tüketicilerin tamamen emlak alımı fırsatlarına yoğunlaştığına dikkat çekti.
Bu sayede konut almak ya da yatırım yapmak isteyenlerin, firmaların mevcut kampanyalarıyla birlikte daha uygun koşullarda ev sahibi olabileceği vurgulandı. İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Yılların trendi bize gösteriyor ki, okul açılınca sektörde de hareket başlar. Faiz indirimiyle başlayan satıştaki artışların bu hafta sonundan itibaren çok iyi seviyelerde devam etmesini bekliyoruz" dedi.
Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise, sektörün bir süre boyunca konut kredisi ve mevduat faiz oranları nedeniyle hareketsiz kaldığını anlatırken, faiz oranlarının düşüşüyle hem Türkiye ekonomisinde, hem de inşaat sektöründe canlanmanın kendisini gösterdiğini kaydetti. Yetgin, "Konut talebi her zaman yüksek. Konuta erişim açısından da pek çok fırsat oluştu" değerlendirmesini yaptı.
Konut kredisi kullanım oranı da uzun aradan sonra yeniden artışa geçti. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu verilerine göre bankaların konut kredisi talebine daha çok karşılık verdiği görülüyor. Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, konut piyasasındaki hareketin daha hissedilir hale geleceğini söyledi.