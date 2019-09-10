Duyan bankaya koştu! Faizler düşüyor konutta hareket var

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) Başkanı Feyzullah Yetgin ise, sektörün bir süre boyunca konut kredisi ve mevduat faiz oranları nedeniyle hareketsiz kaldığını anlatırken, faiz oranlarının düşüşüyle hem Türkiye ekonomisinde, hem de inşaat sektöründe canlanmanın kendisini gösterdiğini kaydetti. Yetgin, "Konut talebi her zaman yüksek. Konuta erişim açısından da pek çok fırsat oluştu" değerlendirmesini yaptı.