Altın fiyatları son dakika yerle bir oldu! Kuyumcular bile bu yaşananlara anlam veremedi! İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları

Son dakika altın haberleri: Son haftalarda yüksek çıkışları ve rekorlarla gündeme gelen gram altın 500 TL'nin altına geriledi. Altın fiyatlarındaki düşüşte FED kararının etkisi gerekçe olarak gösteriliyor. Faiz artışı beklentilerinde artışın gözlenmesiyle birlikte ons altındaki satışların hızlandığı görüldü. Enflasyon beklentilerinde artış görülmesine rağmen satışları durdurmakta etkili olamadı. Mart ayında 1.700 doların altına inerek bu yılın en düşük seviyelerini gören ons altın, Nisan ve Mayıs ayını kuvvetli yükselişler ile kapatmıştı. 1.900 doların üzerini gören ons altın, Haziran ayına Ocak ayından bu yana en yüksek seviyede başlamıştı. İşte 14-18-24 ayar altın bilezik fiyatları