Altın fiyatları son dakika sarpa sardı! Sadece bir gecede tüm dengeler değişti! Kırmızı alarm çalıyor! Gram, çeyrek, yardım, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında dün gece önemli hareketlilik yaşandı. Güncel altın fiyatlarında düşüş yaşandı. Uzman altın yorumları nasıl oldu?Ani hareketlenme ile geçen haftalarda grafiğindeki durgunluğunu bozmuş olan sarı metal bu yüzden pek çok yatırımcının gündemindeki yerini almıştı. Altın fiyatlarında yaşanan düşüş sonrasında bu grafiğin ne kadar devam edeceği de merak ediliyor. Altının ons fiyatı ise dün olduğu gibi 1.720-1.740 dolar bandındaki dalgalı seyrini bugün de sürdürüyor. Ons altın, şu dakikalarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.730 dolardan işlem görüyor.