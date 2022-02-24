Altın fiyatları son dakika şaha kalktı! Altın şoktan şoka soktu! Altın alacaklar inanamıyor! 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın...

ALTINI OLANLAR UYARILDI

Algı ve manipülasyonla elinizdeki varlıkları almaya çalışacaklar. O yüzden uzun vadeli bir yatırımcı olun, sepet yapın ve pariteyle prosedür yapın. Ne bir harp çıktı ne de fiyatlarda agresif şekilde bir dalgalanma oldu. Sadece emtia fiyatlarına bilerek ve isteyerek ralli yaptırdılar. Daha sonra da bir bakıyorsunuz görüşmeler devam edecek; Biden ve Putin telefon görüşmesi yapacak diye haber akışı geliyor.