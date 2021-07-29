Altın fiyatları son dakika: Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı! Altın zirve yaptı! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para siyasetine dair elastik bir ton benimsemesinin sonrasında ve zayıf seyreden dolardan destek bularak 1.818 dolar ile bir haftayı aşkın en yüksek seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3.346 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.819,7 dolardan alıcı buluyor.