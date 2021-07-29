Altın fiyatları son dakika: Resmen son noktaya gelindi, çarşı pazar karıştı! Altın zirve yaptı! Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları son dakika: Tek tek açıklamalar geldi. Altın alacaklar dikkat! Fed politikasında farklılık yapılmaması altın fiyatına destek veriyor. Fed'in dün sona eren FOMC toplantısında varlık alım programında farklılık yapmaması ve bu konuyu tartışmaya devam edeceğine işaret etmesi altına destek verdi. Fed Başkanı Powell'ın para politikasında sıkılaştırmaya gitmeden evvelce daha yapılacak çok iş bulunduğu söylemini tekrarlamasının da etkileri ile altın fiyatı bu saban 1810 dolar/ons direncini geçti. Altın fiyatının artmasında küresel altın talebinin ikinci çeyrekte son 1 yıldaki en yüksek düzeye ulaşması da etkili oldu.
Altın fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın para siyasetine dair elastik bir ton benimsemesinin sonrasında ve zayıf seyreden dolardan destek bularak 1.818 dolar ile bir haftayı aşkın en yüksek seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 498 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 821 lira, Cumhuriyet altını da 3.346 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,7 üzerinde 1.819,7 dolardan alıcı buluyor.
İŞTE, 29 TEMMUZ 2021 ALTIN FİYATLARI
Kapalıçarşı'da gram altının fiyatı 501,64 liradan, çeyrek altın ise 816,55 liradan, cumhuriyet altın fiyatları ise 3.256,23 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
497,49
501,64