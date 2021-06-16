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Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Senelerdir bir hayli vatandaşın 'Yatırım' emeliyle satın aldığı altın, asırlardır kıymetinden bir şey kaybetmeden ilerlemeye devam ediyor. Özellikle uzun vadeli yatırımlarda büyük hasılat sağlayan altın, dikkatleri üzerine sürükleyen bir hücumla resmen dibe battı. Altının gram fiyatı bugün saat 16.00 itibarıyla 498 lira seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın 813 lira, Cumhuriyet altını 3.348 liradan satılıyor. Gram altın en son bir ay önce 500 liranın altındaydı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili pazartesi günü yüzde 1,49 seviyesine kadar tırmandıktan sonra salı günü yüzde 1,48 seviyesinde bulunuyor.

16.06.2021 10:49 - Son Güncelleme: 16.06.2021 10:49
Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

Altın fiyatları dibe battı, resmen eller kollar titriyor. Sadece 24 saat içerisinde tüm dengeler alt üst oldu. Dengeler değişti. Bir gün içerisinde bu kadar yüksek bir düşüş yaşayan altın, dikkatleri üzerine çeken bir hamleyle güne başladı. Yatırımcıların enflasyon baskısı ve Fed'in para politikası çizgisine odaklanmasıyla birlikte altın Ocak ayından bu yanaki en yüksek seviyeden geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistler ise Fed'in 2023 yılından önce faizleri artırmayacağını fakat Ağustos-Eylül gibi varlık alım programını küçültmeye başlayabileceğini düşünüyor.

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Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

İSLAM MEMİŞ 600 LİRA SEVİYESİNİ TEKRAR YENİLEDİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda önceki açıklamalarındaki 'gram altın için 600 lira seviyesini' yenileyerek şu ifadeleri kullandı:

Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

Gram altında yaşanan düşüşlerde 497 lira seviyesi destek seviyesidir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, dolar kurundaki düşüşler devam ederse ve ons altındaki düşüşler 1.845 dolar seviyesine kadar devam ederse düşüşler 488 lira seviyesine kadar devam edebilir.

Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

Gram altında 500 lira seviyesinin altındaki her rakam orta ve uzun vadeli yatırımlar için alım fiyatıdır. Gram altında henüz zirveler bitmedi kabaca 450-500 lira aralığı çok iyi alım fırsatlarıdır.

Altın fiyatları son dakika resmen eller kollar titriyor! 24 saat içerisinde tüm dengeler değişti! Öyle bir açıklama geldi ki... Bir çeyrek bile…

480 -475 gibi seviyeler orta ve uzun vadeli yatırımcılar için çok iyi alım fırsatları sunar ve altın fiyatlarındaki hedef olarak belirlediğimiz seviyeler 535 lira denendi.