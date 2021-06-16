ŞOK'ta 25 TL üzeri 2'li indirim avantajı! ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla kampanyalar start alıyor!

ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla fırsatlar bugün firmanın her şubesine geliyor. Bugün kataloğla birlikte pek çok ürün satışa sunuluyor. Bu ürünlerin listesi bu hafta marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader, Elit Rattan Desen Koltuk, Vakumlu Hurç Seti 3'lü, Melamin 6'lı Çay Tabağı, Amboss Aquamarine ÇKB Seti, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Bingo Toz Deterjan, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve Fairy Plantium 72'li Tablet ürünleri yer alıyor.

16.06.2021 09:49 - Son Güncelleme: 16.06.2021 09:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





