ŞOK'ta 25 TL üzeri 2'li indirim avantajı! ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla kampanyalar start alıyor!
ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla fırsatlar bugün firmanın her şubesine geliyor. Bugün kataloğla birlikte pek çok ürün satışa sunuluyor. Bu ürünlerin listesi bu hafta marketlere alışveriş yapmaya gidecek olanlar tarafından merak ediliyor. ŞOK'ta bu hafta 3 Ayaklı Lambader, Elit Rattan Desen Koltuk, Vakumlu Hurç Seti 3'lü, Melamin 6'lı Çay Tabağı, Amboss Aquamarine ÇKB Seti, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Sıvı Bulaşık Deterjanı Çeşitleri, Bingo Toz Deterjan, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt ve Fairy Plantium 72'li Tablet ürünleri yer alıyor.
ŞOK'ta 25 TL üzeri 2'li fırsat avantajı! ŞOK 16 Haziran aktüel kataloğuyla kampanyalar start alıyor. Temizlik ve ev eşyası ürünlerinin dikkat çektiği kataloğda Mon Amour Far Paleti, Ülker Dankek Rulo Pasta, Beşler Fermente Sucuk, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt, Melamin 6'lı Çay Tabağı, 3 Ayaklı Lambader, Danone Disney Kakaolu Gofretli Süt, Ülker Dankek Rulo Pasta, Ülker 9 Kat Tat Şekersiz, Pril Losyon Sıvı Bulaşık Deterjanı, 8'li Ülker Kremalı Sandviç Bisküvi dikkat çekecek.