Altın fiyatları son dakika karıştı! Görenlerin eli kolu birbirine girdi! Tüm dengeler alt üst…22-14-18 ayar bilezik gram çeyrek, yarım tam altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika: Peş peşe açıklama geldi. Piyasalar karıştı. Güvenilir liman olarak tanınan altın, uzun vadeli yatırımlarda çok çok kar payı bırakırken; kısa vadeli yatırımlarda ise çok yüksek miktarlarda kar payı bırakmıyor. Sadece alım ve satımdan değil aynı vakitte döviz kurlarında da büyülenen altın; son haliyle milyonları şok içinde bıraktı. Google gibi arama motorlarında; "Altın ne kadar?", "Altın fiyatı ne kadar?", "Çeyrek altın ne kadar?" sorgularının araştırılmasına niçin oldu. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 495,8 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını 3.330 liradan satılıyor.
Altın fiyatları son dakika: Peş peşe açıklama geldi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 495,8 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1.799 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde, altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, FED'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Analistler, yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı öncesi altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, Fed'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 ve 1.830 doların direnç konumunda olduğunu kaydeden analistler, olası düşüşlerde 1.780 dolar desteğinin takip edileceğini ifade etti.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artmaya devam eden vaka sayılarının risk algısını yükselttiğini kaydederek, bu durumun güvenli liman olarak bilinen altına olan talebi artırdığını söyledi.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 1.810 doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 1.830 doların gündeme gelebileceğini kaydeden analistler, 1.780 doların ise destek olarak takip edileceğini bildirdi.