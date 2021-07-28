Altın fiyatları son dakika karıştı! Görenlerin eli kolu birbirine girdi! Tüm dengeler alt üst…22-14-18 ayar bilezik gram çeyrek, yarım tam altın fiyatları

Altın fiyatları son dakika: Peş peşe açıklama geldi. Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 494,7 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 495,8 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 815 lira, Cumhuriyet altını da 3.330 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üstünde 1.799 dolardan alıcı buluyor. Analistler, bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı öncesinde, altının ons fiyatında durağan bir seyrin hakim olduğunu, FED'den varlık alımının azaltılmasına ilişkin yapılacak sözle yönlendirmelerin oynaklığı artırabileceğini bildirdi.