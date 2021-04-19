Altın fiyatları son dakika eğer bu senaryo gerçek olursa iki katına çıkabilir! Altın fiyatları tavan fiyatlarına ulaştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik...
Altın maliyetlerindeki yaşanan düşüşün doğrultuyu değişti. Hafta itibariyle çeyrek ve gram altın maliyetleri Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında maliyetlerde kısa da olsa hareketlilik oluşmuştu. Amerika'da 10 senelik faiz oranlarının geri çekilmesi ve doların bedel kaybetmesi ile altın maliyetlerinde çoğalış alana geldi. Gram altın maliyeti her geçen gün çoğalırken yatırımcılar aktüel olarak hem gram altın hem de çeyrek altın maliyetlerini merak ediyorlar. Altın fiyatları güne tavan seviyelerde başladı. Sadece birkaç gün önce ile arasında yaklaşık olarak 50 lira barındıran altın fiyatları özellikle kısa bir süre önce altını ucuz fiyatlardan almışların yüzlerini gülümsetti. Uzmanlardan ise ilk uyarı geldi. Altın fiyatları yükselmişken, altın bozduracaklar elini çabuk tutmalı!
Altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılıyor. 19 Nisan altın fiyatları hakkında altın almak veya satmak isteyenler araştırma yapıyor. Çeyrek, gram, yarım altın, 22 ayar bilezik ne kadar oldu sorusunun cevabı sorgulanıyor. Geçtiğimiz Cuma günü; Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,70 artışla 461,20 liradan tamamlamıştı. çeyrek altın 747,00 lira, Cumhuriyet altını 3.059,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,70 yükselişle 461,20 liradan işlem görmüştü. Altın fiyatlarının uzun süreli yatırımlarda kar payını yüksek oranda göstermesi tercihlerin ilk nedeni oluyor. Sizlerde altın almak ve altın fiyatları hakkında geniş bir bilgiye sahip olmak istiyorsanız, haberimizi okumaya devam ediniz!