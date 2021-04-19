Altın fiyatları son dakika eğer bu senaryo gerçek olursa iki katına çıkabilir! Altın fiyatları tavan fiyatlarına ulaştı! Çeyrek, 22 ayar bilezik...

Altın maliyetlerindeki yaşanan düşüşün doğrultuyu değişti. Hafta itibariyle çeyrek ve gram altın maliyetleri Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında maliyetlerde kısa da olsa hareketlilik oluşmuştu. Amerika'da 10 senelik faiz oranlarının geri çekilmesi ve doların bedel kaybetmesi ile altın maliyetlerinde çoğalış alana geldi. Gram altın maliyeti her geçen gün çoğalırken yatırımcılar aktüel olarak hem gram altın hem de çeyrek altın maliyetlerini merak ediyorlar. Altın fiyatları güne tavan seviyelerde başladı. Sadece birkaç gün önce ile arasında yaklaşık olarak 50 lira barındıran altın fiyatları özellikle kısa bir süre önce altını ucuz fiyatlardan almışların yüzlerini gülümsetti. Uzmanlardan ise ilk uyarı geldi. Altın fiyatları yükselmişken, altın bozduracaklar elini çabuk tutmalı!

19.04.2021 08:54 - Son Güncelleme: 19.04.2021 08:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





