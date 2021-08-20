Altın fiyatları son dakika duyanların yüreğini öyle bir hoplattı ki; Altın fiyatları ağzı açık bıraktı! 22-14 ve 18 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika: Geçtiğimiz zamanlarda süratle artan altın fiyatları bu defa son derece düştü. Hem düğün yapacakların hem de birikim gerçekleştirmek isteyenlerin yüzünü güldüren altın fiyatları kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine namacıyla oldu. Sizlerde birikim gerçekleştirmek ve altın alabilmek amacıyla ideal vakti kollayanlar arasında yer alıyorsanız bu fırsatı kaçırmayın. İşte düşüşe geride bıraktığımız altının güncel fiyatları… Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 486,1 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını 3.277 liradan satılıyor.
Altın fiyatları son dakika: Altın fiyatları gene görenlerin yüreğini oynattı. Altın fiyatlarındaki düşüş bu defa her bireyin ağızlarını açık bırakacak. Görenler adeta sudan ucuz dedi. Bir devre ateş pahası olan altın fiyatları şimdilerde öyle bir düşüşe geçti ki görenlerin yüreğine indirdi. Altındaki bu olağanüstü düşüş kuyumcuların önünde sıra meydana gelmesine niçin oldu. Altın, Fed tutanaklarında çoğu politikacının varlık alımı azaltımı için yıl sonuna işaret etmesinden sonra hafif bir düşüş kaydetti. Gram altın da küresel altın fiyatlarındaki düşüşü takip etti.
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 484,3 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 486,1 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda çeyrek altın 800 lira, Cumhuriyet altını da 3.277 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 1.792 dolardan alıcı buluyor.