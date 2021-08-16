Altın fiyatları son dakika dur durak bilmiyor! Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Gören almadan geçmiyor! İşte 22-14 ve 18 ayar altın fiyatları…
Altın fiyatları son dakika: Altının yüksek bulunduğu dönemlerde insanlar birikimlerini bozdurmuş ve kendi aralarına bankacılık oynayarak yatırımlarına değer katmışlardı. Son bir ayda altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki her bireyin müjdesi oldu. Düğün sezonunun bulunduğu bu dönemde altın fiyatlarının büyük ölçüde düşüşe geçmesi herkesi sevindirirken yatırımcılar da bunu fırsat bildi. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 485 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 484 TL seviyesinden başladı. Yeni güne hafif düşüşle başlayan altının gram fiyatı; gün içerisinde en yüksek 486,78 lira seviyesini, en düşük ise 483,36 lira seviyesini gördü.
Altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki altın fiyatlarına ne oldu? İnsanların kapış kapış kuyumculara saldırdığı o güncel altın fiyatları haberimizin devamında yer alıyor… Altın fiyatları yalnızca düğün sahiplerini ve birikim gerçeklştirmeyi sevenleri değil aynı vakitte yatırımcıları da bir hayli mutlu etti. Yatırım ya da birikim amacıyla en ideal vakti bekleyenler kazananlar oldu. Altının bu kadar düşüşe geçmesi altınları elinde olanlar amacıyla kötüyken altın alabilmek isteyenler amacıyla müthiş bir haber oldu. Peki altın fiyatları nedir?
ONS ALTINDA YÖN ARAYIŞI SÜREBİLİR
Eda Karadağ – Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı
Ons altın bu hafta 1685 dolar seviyesine doğru düşüşün ardından bu seviyeden gelen tepkilerle yeniden 1700 dolar üzerine doğru yükselmeyi başardı. Bu düşüşte en önemli etken, cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisiydi. Temmuz ayına yönelik açıklanan veri, ABD ekonomisinin hızlı toparlanıyor beklentilerini güçlendirince bu durum ons altında baskı yarattı.