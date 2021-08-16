Altın fiyatları son dakika dur durak bilmiyor! Altın fiyatları ağızları açık bıraktı! Gören almadan geçmiyor! İşte 22-14 ve 18 ayar altın fiyatları…

Altın fiyatları öyle bir düşüşe geçti ki altın fiyatlarına ne oldu? İnsanların kapış kapış kuyumculara saldırdığı o güncel altın fiyatları haberimizin devamında yer alıyor… Altın fiyatları yalnızca düğün sahiplerini ve birikim gerçeklştirmeyi sevenleri değil aynı vakitte yatırımcıları da bir hayli mutlu etti. Yatırım ya da birikim amacıyla en ideal vakti bekleyenler kazananlar oldu. Altının bu kadar düşüşe geçmesi altınları elinde olanlar amacıyla kötüyken altın alabilmek isteyenler amacıyla müthiş bir haber oldu. Peki altın fiyatları nedir?