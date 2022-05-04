Altın fiyatları sarpa sardı! Ok yaydan çıktı! Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte... 0.5 gram altın ve 40 gram bilezik ne kadar?
⚡ Ok yaydan çıktı! Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte... 0.5 gram altın ve 40 gram bilezik ne kadar?Altının ons fiyatında düşüş eğilimi sürerken, haftanın ikinci prosedür gününde 1853 dolar oranına kadar gerileyerek aşağı yukarı 2,5 ayın en düşük civarını gördü. Altın fiyatlarında yaşanan bu düşüş eğiliminde, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün ve yarın gerçekleşecek Federal Açık Pazar Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak mümkün kararlar fiyatlanıyor. Altının ons fiyatı, Fed baskısı ile 16 Şubat tarihinden beri en düşük seviyeyi görürken; bugün içinde en yüksek 1867 dolar seviyesini; en düşük ise 1853 doları gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,36 oranında düşüşle 1856 dolardan prosedür görüyor.
Altın fiyatları sarpa sardı! Ok yaydan çıktı! Tüm bildiklerinizi unutun! Ons altın fiyatı, aşağı yukarı 2,5 ayın en düşük civarını görürken; gram altın fiyatı da, ons altında yaşanan düşüşün öncülüğünde değer kaybediyor. Fed, altın yatırımcısının kabusu durumuna geldi. Fed'in sıkılaşma politikasında izleyebileceği adımlar altın fiyatları üstünde baskı yaratmayı sürdürüyor. Piyasalar, yarın Türkiye saati ile 21:00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararını ve ardından piyasalara vereceği mesajları önemle takip edecek.
Altın fiyatlarında Fed kâbusu
Piyasalar Fed'den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına net gözüyle bakarken; verilebilecek mesajlarda senenin geri kalanındaki toplantılarda izlenecek siyasetler ile alakalı ipuçları aranacak. Fed'den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed'in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla birlikte dünyada doların daha da kuvvetlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları diğer olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Türkiye piyasaları kapalı bulunurken; gram altın fiyatları uluslararası piyasalarda meydana gelen fiyatlamalarda en yüksek 894,11 lirayı, en düşük ise 886,72 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle gerilerken; saat 11:02 itibarıyla yüzde 0,41 oranında düşüşle 887,82 lira civarında bulunuyor.
Altın dip yaptı
"Geride bıraktığımız haftada altın, gümüş, pariteler ve Bitcoin doğrultusunda yaşanan düşüşler amacıyla bir final olduğunun mesajını vermiştim" diyen İslam Memiş, "Bildiğiniz gibi Nisan'da 4 kez kademeli alım yapmayı, alım işini Mayıs'a bırakmayacağımı, Mayıs-Temmuz aylarında yeni zirveler amacıyla bekleme moduna geçeceğimi sık sık ifade etmiştim. Dolar karşısında aşırı değer kaybeden bu fiyatlamalar benim nazarımda dip seviyelerdir. Mayıs-Haziran-Temmuz ayları benim bekleme ayımdır. Sürpriz geri çekilmeler olursa bütün imkanlarımı kullanıp ilave etmek amacıyla çaba göstereceğim" ifadelerini kullandı.
"Fed 75 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell şahin ton da bir açıklama yaparsa;
küresel borsalarda sert satışlar, dolar varlıklarında sert yükselişler, emtia ve kripto paralarda düşüşler devam eder. Fed 50 baz puan faiz artırır, Fed Başkanı Powell güvercin ton da bir açıklama yaparsa; küresel borsalar toparlar, dolar varlıkları geriler, emtia ve kripto paralar yükselişe geçer, piyasalar rahatlar. Günümüz küresel ekonomik koşulları, jeopolitik riskleri ve belirsizlikleri göz önünde bulundurduğumuzda Mayıs-Temmuz aralığını olabildiğince riskli gördüğümü belirtmek isterim."