Altın fiyatları sarpa sardı! Ok yaydan çıktı! Tüm bildiklerinizi unutun! Çok riskli, o tarihte... 0.5 gram altın ve 40 gram bilezik ne kadar?

Altın fiyatlarında Fed kâbusu

Piyasalar Fed'den gelebilecek 50 baz puanlık faiz artırımına net gözüyle bakarken; verilebilecek mesajlarda senenin geri kalanındaki toplantılarda izlenecek siyasetler ile alakalı ipuçları aranacak. Fed'den faiz artırımlarında vitesi yükselteceğine dair mesajlar gelirse, piyasalarda sert hareketlenmeler görülebilir. Altın fiyatları ise, bu durumdan olumsuz etkilenir. Fed'in izleyeceği sıkılaşma politikasıyla birlikte dünyada doların daha da kuvvetlenmesi beklenirken, ters korelasyon etkisiyle altın fiyatları diğer olmak üzere emtia fiyatlarında baskılanma görülebilir.