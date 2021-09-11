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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ücret ödemelerinin ne zaman, nasıl, hangi periyodla yapılacağı İş Kanunu ile korumaya alınıyor. Ücrette kesinti bir ayda iki günden fazla olamaz. Ücreti zamanında ödenmeyen çalışan faizini isteyebilir. Çalışanlara ücret kesme cezası verilemez. Çalışanların ücretleri ve hakları ile ilgili soruların cevapları...

11.09.2021 06:55 - Son Güncelleme: 11.09.2021 06:58
Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ücret ödemelerinin ne zaman, nasıl, hangi periyodla yapılacağı İş Kanunu ile korumaya alınıyor. Buna göre, ücreti ödenmeyen personel çalışmadığında iş akdi feshedilemez, yerine işçi alınamaz, bu işler başkasına da yaptırılamaz. İşçiye dövizle, kupon, bono, senetle ücret ödemesi yapılamaz.

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışanların ücretlerinden her ne şekilde olursa olsun eksiltme yapılamadığı gibi ücret kesme cezası da uygulanamaz.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

Aynı değerde bir iş nedeniyle kadın ve erkeğe farklı ücret verilemez. Ücretin dörtte birinden fazla haczedilemez, nafaka borçları dışında ücret başkasına devredilemez.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

Ücrette kesinti bir ayda iki günden fazla olamaz. Ücreti zamanında ödenmeyen çalışan faizini isteyebilir. Çalışanlara ücret kesme cezası verilemez.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor: Maaş alırken dikkat! İşverenin 2 ay boyunca ücret ödememesi...

1- Çalışana dolar, bono, kupon, senet ile ödeme yapılabilir mi?
İş Kanunu'na göre ücret, prim, ikramiye Türk parası ile işyerinde, özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Bu nitelikteki ödemeler yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk Lirası ile ödeme yapılabilir. İşçiye ücret ödemesi kupon, yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde yapılamaz.

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