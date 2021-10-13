Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak? Altın fiyatları bugün kaç TL? 22 ve 14 ayar altın fiyatları! 1 gr 0.5 gram...

Altın fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıyı düşündürüyor. Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altında yeni rekorların akın bulunduğunu bildiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alır mı, altın satılır mı?" sorusuna net yanıt verdi.

Dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken gram altın fiyatları da küçük küçük yükselmeyi sürdürüyor. Gram altın şu saatlerde 505 liradan işlem görürken, dolardaki yüksek getiriyi gören ve elinde altın sahip olan vatandaşın ne gerçekleştirmek gerektiği konusunda kafası karıştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi.



