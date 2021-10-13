Altın fiyatları pes dedirtti! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak? Altın fiyatları bugün kaç TL? 22 ve 14 ayar altın fiyatları! 1 gr 0.5 gram...
Altın fiyatlarında yeni rekor! Altın fiyatları sağ gösterip sol mu vuracak? Altın fiyatları 3 aylık fiyat rekorunu egale etti. Gram altın 510 lira seviyesinden ons altın ise 1758 dolar civarlarından prosedür görüyor. Pazar eksperleri ise altında yükseliş trendinin devam edeceğini ifade ediyor. Önümüzdeki zamanlarda gram altının 540 liralık rekorunu kırarak daha üstü seviyelerden fiyatlanabileceğini söylüyor. Altın yatırımcıları Fed'in varlık alımı azaltımı takviminin belirlenmesinde büyük ciddiye sahip ABD enflasyon verisine odaklanırken, altın fiyatları veri evvel kazançlarını korudu. Gram altın ise dolar/TL'deki yükselişle birlikte Haziran'dan bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
Uluslararası piyasalarda enerji fiyatlarının yükselmesi ile eş güdümlü enflasyon kaygıları altın fiyatlarını desteklemeye başladı. Altın fiyatlarında hareketlenme görülüyor. Ons Altın, enerji fiyatlarının yükselmesi ile eş güdümlü enflasyon endişesi yaşayanların adresi oldu. Geçen hafta cuma günü tarım dışı istihdam verisi sonrasında 1.780 dolara kadar tırmanan ons altın, sonrasında hızlı bir geri çekilme yaşayarak yeniden 1.760 dolara kadar gerilemişti. Yeni haftaya yatay bir seyirle başlayan ons altın, enflasyon verisi öncesinde 1.761 dolar civarında işlem görüyor.
Analistler, enflasyon kaygıları ile altın fiyatının 1768-1776 dolar/ons aralığına kadar yükselebileceğine işaret ediyorlar.
Aşağı hareketlerde ilk destek 1748 dolar/ons. Buranın kırılması durumunda 1723 dolar/ons civarına kadar gerileme olabilir.
GRAM ALTINDA DA YÜKSELİŞ VAR
Gram Altın fiyatları dolardaki yükselişle eş güdümlü 510 lira civarına yükseldi. Gram altın gün içerisinde en düşük 506.3 lira, en yüksek 510.1 lira civarını gördü. Saat 08:13 itibarıyla 509.6 liradan alıcı buluyor.
Altın fiyatlarındaki oynaklık yatırımcıyı düşündürüyor. Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altında yeni rekorların akın bulunduğunu bildiren altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, "Bu fiyatlardan altın alır mı, altın satılır mı?" sorusuna net yanıt verdi.
Dolar kuru rekor üstüne rekor kırarken gram altın fiyatları da küçük küçük yükselmeyi sürdürüyor. Gram altın şu saatlerde 505 liradan işlem görürken, dolardaki yüksek getiriyi gören ve elinde altın sahip olan vatandaşın ne gerçekleştirmek gerektiği konusunda kafası karıştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten altın yatırımcısına flaş tüyolar geldi.