Sıfır otomobilde Ekim ayı fırsatı! Sıfır faiz 15 bin TL indirim! Dacia, Renault, Volkswagen, Hyundai, Toyota…
Sıfır otomobil almak isteyenler araba markalarının sunduğu kampanyaları takip ediyor. Otomobil markaları Ekim ayında dev kampanyalar sunuyor. Markalar arasındaki kampanya yarışı araç almak isteyenlerin işine yarayacak cinsten. Bazı markalar sıfır faiz fırsatı sunarken bazı markalar ise 15 bin TL'lik indirim yapıyor. İşte marka marka ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları...
13.10.2021 09:16
- Son Güncelleme: 13.10.2021 09:16
Dacia Finans'tan kredi kullanılması durumunda geçerli olan ilgili kampanya, sınırlı sayıdaki 2021 model Yeni Duster Comfort 1.3 Turbo 150 bg EDC 4×2 otomobilin perakende satın alımında uygulanan 246.900 TL'lik fiyat ile geçerlidir. Kampanyada, 206.900 TL peşinat, 40.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile aylık ödeme 3.378 TL'dir.