Altın fiyatları nefesleri bir kez daha kesti! Tarih ve saat verildi! Canlı 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın FED kararı sonrası...

Milyonlarca vatandaşın yatırım aracı olarak kullandığı altın bir kez daha nefesleri kesti. Tarih verilirken; gözler ise gelen açıklamayla şok etti. İkinci çöküşün tekrardan geleceğine dair yorumlar yapılırken; 600 lira sınırına düşüp düşmeyeceği merak hususu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel fiyatlara baktığımız zaman Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.163,00 TL olurken, satış fiyatı 5.247.00 TL oldu. Yarım altın alış fiyatı 2.581,00 TL, satış fiyatı 2.633,00 TL oldu. 22 ayar bilezik alış fiyatı 721,30 TL, satış fiyatı 731,49 TL olarak fiyatları belirlendi. Ons altın ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını duyuracağı vakit zarfında ONS altın ise 1840 civarlarında işlem görüyor.