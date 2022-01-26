Altın fiyatları nefesleri bir kez daha kesti! Tarih ve saat verildi! Canlı 22 ayar bilezik ve altın fiyatları çeyrek altın gram altın FED kararı sonrası...
Altın fiyatları nefesleri kesmeye devam ediyor. Ardı ardına açıklamalar yapılıyor. Her geride bıraktığımız gün biraz daha stabil konuma gelen altın, açıklanacak olan Fed kararıyla yeri yerinden edecek. Bir anda düşüş ya da yükseliş yaşayacağı konuşuldu. Öncelikle altın fiyatlarına göz çevirdiğimiz zaman; gram altın fiyatı 797,55 TL olurken satış fiyatı 797,62 TL oluyor. Çeyrek altın alış fiyatı 1.290,00 TL, satış fiyatı 1.317,00 TL olarak belirlendi. ONS altının alış fiyatı 1.841,59 $ olurken; satış fiyatı 1.842,81 $ oldu. Altın fiyatlarının uzun bir süredir aynı konumda olması ise akıllarda soru işareti bıraktı.
Milyonlarca vatandaşın yatırım aracı olarak kullandığı altın bir kez daha nefesleri kesti. Tarih verilirken; gözler ise gelen açıklamayla şok etti. İkinci çöküşün tekrardan geleceğine dair yorumlar yapılırken; 600 lira sınırına düşüp düşmeyeceği merak hususu oldu. Peki, güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Güncel fiyatlara baktığımız zaman Cumhuriyet altını alış fiyatı 5.163,00 TL olurken, satış fiyatı 5.247.00 TL oldu. Yarım altın alış fiyatı 2.581,00 TL, satış fiyatı 2.633,00 TL oldu. 22 ayar bilezik alış fiyatı 721,30 TL, satış fiyatı 731,49 TL olarak fiyatları belirlendi. Ons altın ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararını duyuracağı vakit zarfında ONS altın ise 1840 civarlarında işlem görüyor.
ALTIN İÇİN TARİH VERİLDİ
İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed'in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak? Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.