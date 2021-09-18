Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar
Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına 'esnaf muaflığı' adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık 1 milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Peki esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? vergiden hangi alanlar muaf? İşte vergi muafiyeti rehberi.
Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına "esnaf muaflığı" adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık bir milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Esnaf muaflığından bir işyeri açmadan giyim, süs eşyası gibi ürünler satanlar, musluk, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, traktör, sandalla ücret karşılığı taşıma yapanlar, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar yararlanabiliyor.
SABAH'ta yer alan habere göre, Esnaf muaflığına ilişkin koşulları taşıyanlar ikamet ettikleri bölgedeki vergi dairesinden "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alabiliyor. Gezici olarak piyango bileti satan, kapı kapı dolaşarak satış yapanlar gelir vergisinden muaf tutulurken, yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi alınır.
1- Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir?
Esnaf muaflığından; motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartıyla gezici veya bir işyeri açmadan perakende ticaret yapanlar, musluk tamircisi, çilingir, kundura boyacısı, berber, nalbant gibi küçük esnaf, evde dikiş, nakış, ütü yapan, havlu, halı, kilim dokuyan, erişte, tarhana, mantı ürünlerini işyeri açmadan satanlar, hurda toplayanlar yararlanabilir.