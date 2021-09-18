Vav TV İzle
Haberler Ekonomi Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına 'esnaf muaflığı' adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık 1 milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Peki esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? vergiden hangi alanlar muaf? İşte vergi muafiyeti rehberi.

18.09.2021 06:57 - Son Güncelleme: 18.09.2021 06:57
Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına "esnaf muaflığı" adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık bir milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Esnaf muaflığından bir işyeri açmadan giyim, süs eşyası gibi ürünler satanlar, musluk, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, traktör, sandalla ücret karşılığı taşıma yapanlar, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar yararlanabiliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

SABAH'ta yer alan habere göre, Esnaf muaflığına ilişkin koşulları taşıyanlar ikamet ettikleri bölgedeki vergi dairesinden "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alabiliyor. Gezici olarak piyango bileti satan, kapı kapı dolaşarak satış yapanlar gelir vergisinden muaf tutulurken, yapılan komisyon, prim ve benzeri ödemeler üzerinden gelir vergisi alınır.

Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

Geleneksel, kültürel, sanatsal değeri olan ve kaybolmaya yüz tutan meslek kollarında faaliyette bulunanlar, hurda toplayıp satanlar da esnaf muaflığından yararlanabilir. Evde ürettiklerini satanlar bu yıl için 1144 lira sigorta ve sağlık primini yatırarak emekliliğe hak kazanabilir.

Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

1- Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir?
Esnaf muaflığından; motorlu nakil vasıtası kullanmamak şartıyla gezici veya bir işyeri açmadan perakende ticaret yapanlar, musluk tamircisi, çilingir, kundura boyacısı, berber, nalbant gibi küçük esnaf, evde dikiş, nakış, ütü yapan, havlu, halı, kilim dokuyan, erişte, tarhana, mantı ürünlerini işyeri açmadan satanlar, hurda toplayanlar yararlanabilir.

Esnafa vergi kalkıyor! Esnaf muaflığından kimler yararlanabilir? Vergiden hangi alanlar muaf? İşte detaylar

2- Muafiyetten yararlanmak için "esnaf vergi muafiyeti belgesi" alınması zorunlu mu?
Belgenin alınması isteğe bağlı olup şartları topluca taşıyanlar talep etmeleri durumunda ilgili vergi dairesine başvurarak alabilir. Üç yıl geçerli olan belge için herhangi bir ücret talep edilmiyor.

SON DAKİKA