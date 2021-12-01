Altın fiyatları karışabilir! Şoke eden altın yorumu! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Altın fiyatları son dakika haberleri: 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... İç ve dış pazarlarda yaşanan ekonomik ilerlemelerle eş güdümlü fiyatı gün içerisinde çoğu kez değişime uğrayan ve kişilerin yatırım denince ilk aklına gelen altının, fiyatları merak ediliyor. Öte yandan altın yatırımı yapanlar hangi fiyattan satış yapılması gerektiğine dair tetkik içerisindeler. Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmelerin yanı sıra küresel bazda da dinamik olan altın amacıyla en doğru vakti yakalamaya çalışan ufak yatırımcılar amacıyla iki eksper isimden açıklama geldi. Bu amaçla alış ve satış fiyatları ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyenler bağlamında güncel altın fiyatları haberimizde...
Haftanın ikinci gününe yükselişle başlayan altın fiyatları yeni günde ivmesini devam ettiriyor. 738 TL'den satılan gram altın ve 1.203,00 TL'den güne başlayan çeyrek altının fiyatı artıyor. Altın fiyatları yükselirken ons bazında değer kaybı yaşıyor. Dünyaca iki altın analisti ise küresel bazda yaşanan değer değişimlerini değerlendirdiler. Satış amacıyla fiyat verdiler. Bu kapsamda fiyatlardaki son hali merak edenler amacıyla güncel altın fiyatları haberimizde... Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 732 lira civarında hareket ederken; yeni güne 744 lira seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, yeni güne yükselişle başlarken; gün içinde en yüksek 761,60 lira civarını, en düşük ise 729,70 lira civarını gördü.
ALTIN FİYATLARI İÇİN BOMBA TAHMİN
Uluslararası ticaret danışmanı BubbaTrading'in pazar stratejisti Todd Horwitz altın fiyatlarını uluslararası arenada yaşanabilecek ilerlemeler ile ele aldı. Kendi tahminlerini aktaran ünlü altın analisti ons bazda 1750 dolar düzeyinin çok kritik olduğunu ifade etti. 1750 dolar düzeyinin mühim bir destek noktası olduğunu ifade eden Horwitz, bu destek düzeyinin kırılması halinde 1700 dolar seviyelerinin oyunda olduğunu aktardı.
Altının destek bulması gerekliliğini ifade eden ünlü stratejist şu ifadeleri kullandı. "Altın buralarda biraz destek bulmalı; en iyi eylem konsolidasyon olacaktır. Buradan bir ralli görülürse, düşüş ve satış fırsatı olur. Dik düşüş de devam edebilir, fakat sıçrama bir ya da iki gün kadar uzakta. Bu sıçrama esnasında satılmalı, direnç 1.810 dolarda."