Altın fiyatları karışabilir! Şoke eden altın yorumu! Ne zaman satılması gerektiğini açıkladılar! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Altının destek bulması gerekliliğini ifade eden ünlü stratejist şu ifadeleri kullandı. "Altın buralarda biraz destek bulmalı; en iyi eylem konsolidasyon olacaktır. Buradan bir ralli görülürse, düşüş ve satış fırsatı olur. Dik düşüş de devam edebilir, fakat sıçrama bir ya da iki gün kadar uzakta. Bu sıçrama esnasında satılmalı, direnç 1.810 dolarda."