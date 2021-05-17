Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı... Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor!

Altın ne kadar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar günlük altın fiyatlarını takip ediyor. Bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte işte merak edilen altın fiyatları! Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir aracı olarak biliniyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin; para ve mali teşviklerin etkisiyle birlikte enflasyon endişelerinin tam göbek noktasına oturması, ons altını destekleyen en temel unsur olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırımcılar bu dönem içerisinde enflasyondan korunma iç güdüsü beraberinde ons altın talebini oldukça artırmış durumdalar.