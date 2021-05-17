Altın fiyatları kaptırdı gidiyor! Altında 2 büyük gelişme yaşandı... Tüm yatırımcıları ve yatırım yapmayı düşünenleri ilgilendiriyor!
Altın maliyetleri gram altın için 502 TL ile 2021 senesinin doruğuna yükselip, test ederken; ons tarafında ise dünya genelinde yaşanan enflasyon evhamlarından dolayı 1.850 $ psikolojik mukavemeti görüldü. Yatırımcılar, altın fiyatlarına dair yükselişin devam edip etmeyeceğini merak ederken, piyasalarda riskten kaçınma aracı olarak öne çıkan altına dair 2 kritik gelişme kendini gösteriyor. Ons altın, geçen hafta açıklanan ABD enflasyon verisi öncesinde 1.810 dolara kadar geriledikten sonra beklentilerden yüksek gelen enflasyon verisiyle 1.853 dolara kadar yükseldi. Güncel gram, çeyrek, yarım altın fiyatları, 18-22-24 ayar altın ne kadar sorularının yanıtları araştırılıyor. Peki altın kaç lira oldu? İşte 17 Mayıs altın fiyatları hakkında tüm merak edilenler!
Altın ne kadar vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gram, çeyrek, 18-22-24 ayar, yarım altın fiyatları merak ediliyor. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar günlük altın fiyatlarını takip ediyor. Bayram tatili sonrası piyasaların açılmasıyla birlikte işte merak edilen altın fiyatları! Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir aracı olarak biliniyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin; para ve mali teşviklerin etkisiyle birlikte enflasyon endişelerinin tam göbek noktasına oturması, ons altını destekleyen en temel unsur olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırımcılar bu dönem içerisinde enflasyondan korunma iç güdüsü beraberinde ons altın talebini oldukça artırmış durumdalar.
Ons altın, yatırımcı portföylerinde riskten kaçınma aracı olarak kullanılan bir aracı olarak biliniyor. Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artış ve Hindistan mutasyonu derken, ABD ekonomisinin; para ve mali teşviklerin etkisiyle birlikte enflasyon endişelerinin tam göbek noktasına oturması, ons altını destekleyen en temel unsur olarak tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırımcılar bu dönem içerisinde enflasyondan korunma iç güdüsü beraberinde ons altın talebini oldukça artırmış durumdalar.