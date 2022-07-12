Altın fiyatları kalp ritmini bozdu! Ortalık alev alev! Altında kritik gün! Uzmanlar o tarihi işaret etti! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Vatandaşlar dolar/TL, gram altın, çeyrek altın fiyatlarını incelemeye devam ediyor. Cuma günü, altının ons fiyatındaki yükseliş ile değer kazanan altının gramı günü %0,1 artışla 967,2 liradan işlem gördü. Haftanın 2. gününde ise, 966,4 liradan prosedür görüyor. Çeyrek altın 1.590 lira, Cumhuriyet altını da 6.470 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatları 12 Temmuz Salı günü saat kaydedilen bilgilere göre 1.546,62 lira alış ve 1.580,70 lira satış fiyatı üstünden prosedür görüyor. Analistlerine göre ABD'de bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinden evvel yatırımcılar temkinli hareket ediyor ve çoğalan dolar isteği altının ons fiyatını baskılıyor.
Altın Fed tutanaklarında politika yapıcıların, enflasyonun ekonomiye eklemlenmesini engellemek hedefiyle faizlerin yüksek tutulması gerekliliğini vurgulamasıyla dokuz ayın en düşük oranına yaklaştı. Altın, yayımlanan Fed tutanaklarında enflasyonun kalıcı olmasını engellemek hedefiyle faizlerin beklenenden uzun vakit yüksek tutulmasının mümkün olduğunun yayımlanması ardından dokuz ayın en düşük oranına yaklaştı. Spot altın resesyon endişelerinin yükselmesi ardından yatırımcıların güvenilir liman olarak doları tercih etmesiyle geçen iki oturum boyunca yüzde 4'e yaklaşan değer kaybı yaşadı.
Güvenli liman olarak altın yerine doların tercih edilmesi ve ABD 10 senelik tahvil getirilerinde yaşanan artışların kıymetli metal üstünde baskı oluşturduğunu bildiren Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar altın fiyatlarının öngörülebilir ileride 1800 dolar altında kalmaya devam etmesinin mümkün olduğunu vurgulandı.
İslam Memiş'ten açıklama: Altın için belirsizlik var
Son iki gündür küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 düzeyinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Altının ons, gümüşün ons fiyatında düşüş var. Kriptoda yatırım seyri var. Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler gördük fakat bu resesyonun başladığını işaretidir. Resesyon resmi olarak küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı" diyerek son zamanlardaki belirsizliklere değindi.
Memiş, bütün bunların yanı sıra, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele basit değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek mecburiyetinde olan ufak yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde gerisinde bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin. Bütün dünyada şu anda 40 senenin zirvesinde enflasyon varken, alım kuvveti azalmışken, tüm insanlar fakirleşmişken, siz küresel piyasalarda, altının, gümüşün, başka para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bunda manipülasyon olmadığını düşünüyor musunuz?