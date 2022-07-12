Altın fiyatları kalp ritmini bozdu! Ortalık alev alev! Altında kritik gün! Uzmanlar o tarihi işaret etti! 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Memiş, bütün bunların yanı sıra, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele basit değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek mecburiyetinde olan ufak yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde gerisinde bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.