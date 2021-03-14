Altın fiyatları kafa karıştırmaya devam ediyor! Altın düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altında son durum...

Yatırımı olan vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son durum durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar düştü. Altında hafta boyunca sakin giden seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Önceki hafta bir miktar yukarı yönlü ivme yakalayan altın bu hafta aynı ivmeyi sürdüremedi. Peki altındaki bu durulmanın sebebi ne? Altın ve gümüşle ilgili güncel durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, 'ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor' dedi.