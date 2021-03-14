Altın fiyatları kafa karıştırmaya devam ediyor! Altın düşecek mi, yükselecek mi? Çeyrek altında son durum...
Altın fiyatları kafa karıştırmaya devam ediyor! düşecek mi, yükselecek mi? Son günlerde altın maliyetindeki anlık başkalaşımlar bir hayli şahsın kafasında sual işaretine neden olmaya başlarken altına yatırım yapmak isteyenler maliyetleri çok daha yakından takipte araştırmalarına devam ediyor. Koronavirüs salgını, hem ekonomik açıdan hem de sağlık açısından çok büyük tesir yarattı. Özellikle altın maliyetlerinin yükselmesi yatırımcıların suratını güldürse de borcu olanları güç vaziyete soktu. Kuyumcu esnaflarda altın borsasını, altındaki son gidişatı, hür piyasada altın maliyetlerini daha yakından takip etme fırsatı bulurken öteki yandan yatırım konusunda bilgi verdi!
Yatırımı olan vatandaşlar sabahın ilk saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son durum durumu öğrenmek için araştırma yapıyor. Küresel piyasalarda ABD tahvil faizlerindeki artış ve doların güçlenmesiyle 1,740 doların üzerinden düşüşü süren altının ons fiyatı 1,700 dolar sınırına kadar düştü. Altında hafta boyunca sakin giden seyir haftanın son işlem gününde de devam etti. Önceki hafta bir miktar yukarı yönlü ivme yakalayan altın bu hafta aynı ivmeyi sürdüremedi. Peki altındaki bu durulmanın sebebi ne? Altın ve gümüşle ilgili güncel durumu değerlendiren teknik analiz uzmanı Tunç Şatıroğlu yatırımcıya uyarılarda bulundu. Şatıroğlu, 'ABD 10 yıllık faizleri maalesef 1,47 desteğini kıramadı. Bu da altın, gümüş ve TL üzerinde baskı oluşturuyor' dedi.
1,60 bölgesinde dirençle karşılaşabilir. O zaman altında bir toparlanma görebiliriz. Yükselişin devamı için 1735 bölgesindeki direncin kırılması lazım. Şu aşamada ancak 10 yıllık faizlerde bir düşüş olmasıyla mümkün. Teşvik konusu artık gündemde değil. Enflasyonist etkisi önümüzdeki aylar içinde kendisini belli edecektir."