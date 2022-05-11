Altın fiyatları için tsunami uyarısı yapıldı! Çeyrek altın resti çekti! Altın o tarihte 1000 TL'yi... 22 ayar bilezik ne kadar?
Çeyrek altın resti çekti! Altın o tarihte 1000 TL'yi... 22 ayar bilezik ne kadar? Altın fiyatları bağlamında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yaklaşan düğün sezonu öncesi vatandaşlar altın fiyatları hakkında detayları merak ediyor. Analistler spot amacıyla bugün kuvvetli destek olarak 1813 dolar/ons civarını öne çıkarıyor. Buranın kırılması durumunda 1780 dolar/ons oranına doğru geri çekilmenin başlayacağı ön görü ediliyor. Yukarı hareketlerde dirençler 1859 ve 1874 dolar/ons olarak görülüyor. Yurt içerisinde ise gram altın fiyatı dolar kurundaki yukarıya yönlü hareketin etkisiyle eş güdümlü primli bir seyir izliyor. Geçtiğimiz güne 899 liradan başlayan gram altın 916 liraya kadar yükseldikten sonra 901 liradan kapandı.
Güne 1838 dolardan başlayan ons altın 1832 dolara kadar geriledi. Gram altın ise güne 901 liradan başladı ve 908 liradan prosedür görüyor. Yatırımcılar güvenilir liman altında kayıp yaşamamak amacıyla eksper görüşlerini yakından takip ediyor. Altın fiyatlarıyla alakalı yeni rekor tahminlerde tespit edilen analistler ise gram altın fiyatının tekrardan 1000 liraya çıkacağını duyurdu.
Rekor için tarih verildi! Altın o tarihte 1000 TL'yi...
İslam Memiş, piyasada 900 TL'nin altında gram altın olmadığını, yalnızca rakamsal olarak bir düşüşün gerçekleştiğini belirtti. Kapalıçarşı fiyatlarına bakıldığında gram altının 914 - 915 TL'ye satıldığına ilgi çekerek, bankalarda da makas aralığı nedeniyle 900 TL altında satışın olası olmadığını belirtti.
Altın fiyatlarındaki bu durumun kripto paraları ve emtiaları da etkilediğine işaret eden Memiş, dolar ve altın fiyatlarının ekranlarda daha düşük rakamlarda görünse de satış fiyatının bunun çok üstünde olduğunu söyledi. Memiş, piyasada 910 TL olarak görünen gram altının gerçekten 933 lira olduğunu, döviz ve emtialar amacıyla Nisan ayında bu sebeple final yapıldığını söylüyor. Gram altının beklendiği kadar yükselmediğinin altını çizerek ons altının temmuz ayında 1200 dolar, sene bağlamında ise 1450 dolara yükseleceği tahminini koruduğunu ifade ediyor.
Diğer altın uzmanları neler diyor?
Analistler, devam eden jeopolitik tehlikeler ve Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirlerinin enflasyonist baskılara dair kaygıları artırmasının yanı sıra ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği beklentisi ile altının ons fiyatının gerilediğini bildirdi.
Citibank altın fiyatı tahminleri
Pandemi döneminin parlayan yatırım aracı olan altın fiyatları rekor getirisi ile yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü. Korona virüs aşısının bulunması ile düşüşe geride bıraktığımız altın fiyatları, ekonomide yaşanan dalgalanma, küresel enflasyon kasırgası ile destek bularak yönünü tekrardan yukarı çevirirken bu seferde önüne FED'in faiz artışı seti çekilmişti.