Altın fiyatları için o tarih işaret edildi! Altına yatırım yapan yaşadı, acele etmeyen bin pişman! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...
Altına yatırım yapan yaşadı, acele etmeyen bin pişman! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı... Altın fiyatlarında son dakika gelişmeleri yatırıcılar ve altın alabilmek isteyenler doğrultusundan yakından takip ediliyor. Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar bulunduğu merak ediliyor. Altın düştü mü, yükseldi mi? Yastık altında altını olanlar acil baksın! İşte son dakika altın fiyatları... Altın fiyatları piyasalardaki gelişmelerden etkilenmeye devam ediyor. Ons altın bugün 1725 dolar seviyesinde prosedür görüyor. Kurban Bayramı yüzünden kapalı olan piyasalardan ötürü bugün altın fiyatları yurt içi piyasalarda takip edilmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketliliğini devam ettiren altın fiyatları haftanın ikinci gününde de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dalgalı seyrini devam ettiren ve son günlerde sık sık gündeme gelen altın fiyatları son 9 ayın en düşük oranına geriledi. Haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları, döviz kurlarındaki düşüşten etkilendi. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 1.000 TL'yi aşmış ve yatırımcılar ile altını olanların yüzünü güldürmüştü. Açıklanan resmi rakamlara göre yurt içerisinde de kuvvetli seyre sahip olan dolar kuruna rağmen ons altındaki düşüşten büyülenen gram altın, 4 haftadır yatırımcılarına kazanç sağlamıyor.
Altın fiyatları ne oldu?
Güvenli liman olarak altın yerine doların tercih edilmesi ve ABD 10 senelik tahvil getirilerinde yaşanan artışların kıymetli metal üstünde baskı oluşturduğunu bildiren Commonwealth Bank of Australia Emtia Analisti Vivek Dhar altın fiyatlarının öngörülebilir ileride 1800 dolar altında kalmaya devam etmesinin mümkün olduğunu vurgulandı.
İslam Memiş'ten açıklama: Altın için belirsizlik var
Son iki gündür küresel piyasalarda ciddi bir belirsizlik var. Dolar endeksi 106 düzeyinin üzerinde. Dolar karşısındaki bütün yatırım araçlarında sert değer kayıpları görüyoruz. Altının ons, gümüşün ons fiyatında düşüş var. Kriptoda yatırım seyri var. Brent petrolün varil fiyatında sert düşüşler gördük fakat bu resesyonun başladığını işaretidir. Resesyon resmi olarak küresel piyasalarda fiyatlanmaya başladı" diyerek son zamanlardaki belirsizliklere değindi.
Memiş, bütün bunların yanı sıra, "Son 6 aydır resesyon beklemiyoruz diyenler, geçici enflasyon diyerek piyasayı oyalayanlardı. Bugün resesyon fiyatlamasının başladığını gördük. Eylül, ekimdeki büyük tufanın ayak sesleri bunlar. Küresel piyasalarda enflasyonla mücadele basit değildir. Siz bundan ileri süreçlerde duygularınızla değil, aklınızla hareket etmek mecburiyetinde olan ufak yatırımcılarsınız. Çünkü sizin birikimleriniz, perde gerisinde bir çekirdek parası. Onlarla siz aynı kaderi paylaşmıyorsunuz.
Altın fiyatları düştü haberleri var. Altının ons, gümüşün ons fiyatından bahsediyorlar. Bankadan gram altın aldığınızda 994 lira olduğunu, Kapalıçarşı'da 994 lira olduğunu göreceksiniz. Gümüşün gram fiyatı bankalarda, Kapalıçarşı'da 11.13 seviyesinde. Tuzağa düşmeyin, varlıklarınıza sahip çıkın. Duygularınızla hareket etmeyin. Bütün dünyada şu anda 40 senenin zirvesinde enflasyon varken, alım kuvveti azalmışken, tüm insanlar fakirleşmişken, siz küresel piyasalarda, altının, gümüşün, başka para birimlerinin değer kaybedeceğini ve bunda manipülasyon olmadığını düşünüyor musunuz?