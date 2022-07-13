Altın fiyatları için o tarih işaret edildi! Altına yatırım yapan yaşadı, acele etmeyen bin pişman! 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı altın anlık fiyatı...

Geçtiğimiz haftadan bu yana hareketliliğini devam ettiren altın fiyatları haftanın ikinci gününde de en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Dalgalı seyrini devam ettiren ve son günlerde sık sık gündeme gelen altın fiyatları son 9 ayın en düşük oranına geriledi. Haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları, döviz kurlarındaki düşüşten etkilendi. Geçtiğimiz haftalarda gram altın 1.000 TL'yi aşmış ve yatırımcılar ile altını olanların yüzünü güldürmüştü. Açıklanan resmi rakamlara göre yurt içerisinde de kuvvetli seyre sahip olan dolar kuruna rağmen ons altındaki düşüşten büyülenen gram altın, 4 haftadır yatırımcılarına kazanç sağlamıyor.