Altın fiyatları durduğu yerde durmuyor! Gidişatı ters tepecek! Atılgan sıçrayış öncesi İslam Memiş’ten merak uyandıran ihtar: Altın fiyatları düşecek mi, yükselecek mi?

Son günlerde inişe geçen ancak çizdiği düzensiz grafikle dikkatleri üzerine çekmeye devam eden altın fiyatlarındaki son durum sık sık yatırımcısı tarafından mercek altına alınıyor. Fiyatlarda hareketli seyir sürerken özellikle bahar aylarının gelmesiyle yatırımcılar fiyatların hangi yöne seyredeceğini merak ediyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelerin ardından Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş altın ve döviz kurlarına dair önemli açıklamalar yaparak altın yatırımcısına önemli tavsiyelerde bulundu. Peki, altın fiyatlartı yükselecek mi, düşecek mi? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!