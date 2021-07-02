2021 Temmuz ayı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı?
2021 Temmuz ayı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı? Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesi alacağı bayram ikramiyesini merakla bekliyor. 1100 TL ödenecek emekli bayram ikramiyesinin yatacağı tarih araştırılıyor. 1100 TL emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı? Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bu nedenle emekli ikramiyesinin Temmuz ayının ilk haftalarında yatırılacağı tahmin ediliyor.
Emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı? 2021 Temmuz ayı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? 1100 TL emekli bayram ikramiyesiyle cepler rahat bir nefes alacak. Milyonlarca emekli vatandaş, Ramazan Bayramı öncesi aldığı bayram ikramiyesini Kurban Bayramı öncesi de alacak. Kurban Bayramı'nın birinci günü 20 Temmuz'da idrak edilecek. Bayram öncesi gözler emekli bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz ayına giriş yapılmasıyla birlikte emekli bayram ikramiyesi erken yatar mı sorusuna cevap aranıyor.
KİMLERE İKRAMİYE VERİLECEK?
Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyelerinden SGK'dan emekli aylığı alanların yanı sıra, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri almakta olan kişiler, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terör mağduru sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de ikramiye almaya hak kazanıyor. İkramiyeden ölüm aylığı (dul ve yetim aylığı) alanlar da faydalanabiliyor.