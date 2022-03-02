Altın fiyatları dalgalandı ama durulmuyor! Görenler kuyumcuya akın etti! Tarihi gelişme bugün başladı! 120 gram altın ve 40-50 gram 22 ayar bilezik ne kadar?
Peş peşe açıklandı. Görenler kuyumcuya akın etti! Tarihi gelişme bugün başladı! Para ve emtia piyasalarında gözler 6 gündür süren Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali emtiaların fiyatının sert artmasında etkili oldu. Geçtiğimiz hafta ons altın primlenerek 1.5 senenin tap noktasına ulaştı. 1976 dolara kadar çıkarak zirve yapan ons altın, bu seviyeyi gördükten sonra 1900 dolar oranına kadar geri çekilmişti. Altının ons fiyatı, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisiyle 1900 doların üstünde tutunuyor. Rusya'ya uygulanacak yaptırımların küresel enflasyon ve büyüme üstündeki mümkün etkilerinin oluşturduğu kaygılar altın fiyatlarını destek veriyor
Gram altın fiyatı, şu dakikalarda 859 lira civarında hareket ederken; ons altın fiyatı ise aynı dakikalarda 1917 dolar civarında bulunuyor. Rusya'ya uygulanacak yatırımların küresel kaygıları desteklemesiyle ons altın değer kazancını koruyor. Altının ons fiyatı, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların etkisiyle 1900 doların üstünde tutunuyor. Rusya'ya uygulanacak yaptırımların küresel enflasyon ve büyüme üstündeki mümkün etkilerinin oluşturduğu kaygılar altın fiyatlarını destekliyor. Altının ons fiyatı, haftanın 3. işlem gününde en yüksek 1926 dolar civarını; en düşük ise 1901 dolar civarını gördü. Ons altın, saat 08:55 itibarıyla yüzde 0.41 oranında yükselişle 1917 dolardan prosedür gördü.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı, dolar kurunda ve ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle değer kazanımını sürdürürken; yeni güne dünkü kapanış fiyatına göre değer kaybıyla başladı. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 863,36 lira civarını, en düşük ise 844,05 lira civarını gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1.06 oranında yükselişle 859,61 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1409 lira, Cumhuriyet altını da 5 bin 787 liradan prosedür görüyor.
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 848 lira civarında hareket ederken; yeni güne 846 lira seviyeden başlamıştı. Piyasalar Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu hafta yapacağı sunumları takip edecek.
RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI ALTINA OLAN TALEBİ ARTIRDI
Rusya-Ukrayna savaşında 5. güne girilirken küresel piyasalarda gerilim devam ediyor. Altın fiyatları 2021'in başından bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Altının ons fiyatı 1910 dolar civarında seyrediyor. Kapalıçarşı esnafı iç piyasada altının gramının 860 TL'den işlem gördüğünü ancak savaşın devam etmesi durumunda yeni rekorların gelebileceğini söyledi.
"Savaş devam ettiği sürece altınında ki yükselişte devam edecektir"
Altına daha çok alış olarak talep olduğunu vurgulayan Kapalıçarşı esnafı, Rıdvan Lebit, "Savaş senaryosu olduğu zaman altın her zaman yükselir. Savaş devam ettiği sürece de altınında ki yükselişte devam edecektir. Aksi takdirde ise altın fiyatları 800-820 bandına kadar gerileyebilir. Yaklaşık bir iki ay içerisinde tekrardan 1000 TL bandını görebilir altın. Bir iki gündür Rus ve Ukraynalı turist var fakat savaştan kaynaklımı bilmiyoruz" dedi.