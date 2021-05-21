BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu: 32 fırsatlı ürün görücüye çıktı! Cuma gününe özel birbirinden farklı ürünler satışta!

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatleriyle raflara geliyor ve içeriğinde de neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı katalogda Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet,Woger EM500 Elektrikli Scooter, Çantalı Masalı Sandalye Seti, Braun Silk-epil Epilatör, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim, Ayaklı 3 Katlı Dekoratif Raf, Kumaş Ayakkabı Dolabı, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Kahvaltı Seti 11 Parça, Kapaklı Saklama Seti 3'lü, Rakle Meşrubat Bardağı, Mega Pencereli Hurç, 3 Bölmeli Kaktüs Saksısı, Banyo Paspası 2'li, Sunum Tablası, Kaktüs Sulama Kabı dikkat çekti. İşte BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu...