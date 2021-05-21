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BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu: 32 fırsatlı ürün görücüye çıktı! Cuma gününe özel birbirinden farklı ürünler satışta!

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatleriyle raflara geliyor ve içeriğinde de neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı katalogda Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet,Woger EM500 Elektrikli Scooter, Çantalı Masalı Sandalye Seti, Braun Silk-epil Epilatör, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim, Ayaklı 3 Katlı Dekoratif Raf, Kumaş Ayakkabı Dolabı, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Kahvaltı Seti 11 Parça, Kapaklı Saklama Seti 3'lü, Rakle Meşrubat Bardağı, Mega Pencereli Hurç, 3 Bölmeli Kaktüs Saksısı, Banyo Paspası 2'li, Sunum Tablası, Kaktüs Sulama Kabı dikkat çekti. İşte BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu...

21.05.2021 01:52 - Son Güncelleme: 21.05.2021 01:52
BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu ürünleri bugün sabah saatleriyle raflara geliyor ve içeriğinde de neler olduğu merak ediliyor. Ev ve mutfak ürünlerinin bolca yer aldığı katalogda Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet, Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon, Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet,Woger EM500 Elektrikli Scooter, Çantalı Masalı Sandalye Seti, Braun Silk-epil Epilatör, Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi, Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim, Ayaklı 3 Katlı Dekoratif Raf, Kumaş Ayakkabı Dolabı, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Çekmece Düzenleyici 4'lü, Kahvaltı Seti 11 Parça, Kapaklı Saklama Seti 3'lü, Rakle Meşrubat Bardağı, Mega Pencereli Hurç, 3 Bölmeli Kaktüs Saksısı, Banyo Paspası 2'li, Sunum Tablası, Kaktüs Sulama Kabı dikkat çekti. İşte BİM 21 Mayıs aktüel kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

Dijitsu 43" Full HD Uydu Alıcılı Televizyon 1.999 TL

Hometech Alfa 10 TB Klavyeli Tablet 1.299 TL

Dijitsu 40" Full HD Smart Televizyon 1.999 TL

Mounty 26 Jant 21 Vites Bisiklet 599 TL

Woger EM500 Elektrikli Scooter 4.999 TL

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

Çantalı Masalı Sandalye Seti 229 TL

Polosmart Renkli Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 69,90 TL

Braun Silk-epil Epilatör 159 TL

Fakir Erkek Bakım Seti 199 TL

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

Onyo Kablosuz Masaüstü Şarj Ünitesi 34,90 TL

Pilsan 3 Tekerlekli İlk Bisikletim 79,90 TL

Ayaklı 3 Katlı Dekoratif Raf 69,90 TL

Kumaş Ayakkabı Dolabı 75 TL

Çekmece Düzenleyici 4'lü 24,90 TL

BİM 21 Mayıs aktüel kataloğunda indirim üstüne indirim duyurusu!

Mega Pencereli Hurç 14,90 TL

Kız - Erkek Çocuk Spor Ayakkabı 34,90 TL

Kumtel Cam Set Üstü Ocak 449 TL

Kahvaltı Seti 11 Parça 75 TL

Kapaklı Saklama Seti 3'lü 24,90 TL