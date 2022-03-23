💥Altın fiyatları büyük şok yaratacak! Son hali yıkıcı oldu; Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 10 gram 22 ayar bilezik ve -ceyrek altın fiyatı bugün ne kadar?
💥 Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 10 gram 22 ayar bilezik ve -ceyrek altın fiyatı bugün ne kadar? Altın, faizlerin daha süratli artırılması çağrısı yapan Fed yetkililerinin adedinin yükselmesi ile artan tahvil getirileri ardından düşüşüne son verdi. Daha evvel faiz konusu ile ilgili daha "güvercin" görüşlere sahip bulunduğu tanınan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly gibi isimler de enflasyonun dizginlenmesi amacıyla daha kuvvetli hamlelerde bulunulmasını destekleyen açıklamalar yaptı. St. Louis Fed Başkanı James Bullard ve Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester'in ise uzun süredir daha süratli bir sıkılaşma sürecini destek verdiği biliniyordu.
💥Altın fiyatları büyük şok yaratacak! Son hali yıkıcı oldu; Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın, Ukrayna savaşının enflasyonist etkisinin güvenilir varlıklara isteği artırması ve Fed yetkililerin daha süratli faiz artırımı açıklamaları arasında yatay seyrini sürdürüyor. "Altın fiyatları Ukrayna'da gittikçe şiddetlenen harp ve daha çok faiz artışının etkisi arasında kalmış durumda" diyen Phillip Nova Pte Emtialar Direktörü Avtar Sandu, "Yatırımcıların dipten alma iştahı ve altının güvenilir liman albenisi Hazine tahvillerinde düşüşe karşın altın fiyatlarında bir taban meydana gelmesine sebep oluyor" değerlendirmesinde bulundu.
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR
Rusya-Ukrayna savaşında tansiyonun yükselmesi ve enflasyonist endişelerin yükselmesi yatırımcıları güvenilir limanlara iterken; ons altın fiyatlarını da doğru orantılı olarak destekliyor. Fakat başka taraftan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif faiz artırımına gitme olasılığının yükselmesi ve ABD 10 senelik tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatları üstünde baskı öğeyi olarak karşımıza çıkıyor. Piyasalar Ukrayna savaşıyla alakalı haber akışlarını ve Fed başkanlarının açıklamalarını yakından takip etmeyi sürdürecek.
GRAM ALTIN YÜKSELİŞTE
Gram altının fiyatı yeni güne yatay seviyeden başlarken; ons altın fiyatında yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ediyor. Altının gram fiyatı, gün içinde en yüksek 918,01 lira civarını, en düşük ise 912,76 lira civarını görürken; saat 12:04 itibarıyla yüzde 0.21 oranında yükselişle 917,82 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1501 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 179 liradan prosedür görüyor. Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 914 lira civarında hareket ederken; yeni güne 913 lira seviyeden başlamıştı.
ALTINDA YÖN NERESİ OLACAK?
Fed Başkanı Powell'ın agresif enflasyon duruşunun sonrasında ABD 10 senelik tahvil faizleri en son Mayıs 2019 senesinde gördüğü civarlara yükseldi. ABD 10 senelik hazine tahvil faizi yüzde 2.32 seviyesiyle ons altını baskılarken, Rusya ile Ukrayna arasındaki yoğunlaşan çatışma ons altını destekliyor. Ons altın, yüksek ABD getirileri ile riskten kaçma arasında sıkışmış görünüyor.