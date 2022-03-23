💥Altın fiyatları büyük şok yaratacak! Son hali yıkıcı oldu; Altın alınmalı mı, satılmalı mı? 10 gram 22 ayar bilezik ve -ceyrek altın fiyatı bugün ne kadar?

💥Altın fiyatları büyük şok yaratacak! Son hali yıkıcı oldu; Altın alınmalı mı, satılmalı mı? Altın, Ukrayna savaşının enflasyonist etkisinin güvenilir varlıklara isteği artırması ve Fed yetkililerin daha süratli faiz artırımı açıklamaları arasında yatay seyrini sürdürüyor. "Altın fiyatları Ukrayna'da gittikçe şiddetlenen harp ve daha çok faiz artışının etkisi arasında kalmış durumda" diyen Phillip Nova Pte Emtialar Direktörü Avtar Sandu, "Yatırımcıların dipten alma iştahı ve altının güvenilir liman albenisi Hazine tahvillerinde düşüşe karşın altın fiyatlarında bir taban meydana gelmesine sebep oluyor" değerlendirmesinde bulundu.

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