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Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar her gün araştırmalar yapıyor. Her zaman güvenli bir liman olan altın için tahminlerde bir bir açıklanıyor. Bu anlamda piyasalar, Cuma günü yapılacak olan Başkan Powell'ın konuşmasına odaklandı. Altının ons fiyatı Aralıksız düşünü yedinci güne taşırken; aşağı yukarı bir ayın en düşük civarında hareketini sürdürüyor. Piyasaların gözü, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Toplantı 25-27 Ağustos arasında yapılacakken; 26 Ağustos Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği konuşma mühim olacak. Başkan Powell'dan şahin mesajlar gelmesi beklenirken; bu hal doları güçlendiriyor ve altın fiyatlarını baskı altında bırakıyor.

takvim.com.tr
24.08.2022 09:28 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:30
Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

Ons altın bugün içinde en yüksek 1743 doları, en düşük 1734 dolar civarını gördü. Ons altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,01 oranında düşüşle 1736 dolarda hareket ediyor.

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Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

Gram altın artıyor!

Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 1011 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 1016,39 lira civarını, en düşük ise 1005,49 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:33 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1011,54 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1670 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 878 liradan prosedür görüyor.

Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

Altın fiyatları için sürpriz tahmin!

TD Securities ekonomistleri ise altın fiyatlarıyla ilgili önemli tahminlerde bulundu. Bu anlamda "FED'in agresif faiz artırımını terk edip etmeyeceği kritik olacak.

Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

Şu anda piyasalar FED'in 75 baz puanlık faiz artırımını önden fiyatlıyorlar. Fakat bunun ters tepmesi yüksek ihtimal. FED Eylül ayında Ağustos enflasyon rakamları açıklandıktan sonra faiz kararını verecek.

Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı

İslam Memiş'ten yeni açıklama Ekim ayı çok kritik

Eylül ve ekim çok kritik. Yüksek tansiyon olacak, jeopolitik tehlikeler artmış olacak. Aman dikkat edin. Doların uluslararası piyasalardaki değer artışı kaçınılmaz oldu.

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