Altın fiyatları bomba etkisi yaptı! Böylesi 40 yılda bir olur! Altının 7 gün sonra göreceği fiyat açıklandı! İşte çeyrek altın satış fiyatı
Altın fiyatlarıyla ilgili vatandaşlar her gün araştırmalar yapıyor. Her zaman güvenli bir liman olan altın için tahminlerde bir bir açıklanıyor. Bu anlamda piyasalar, Cuma günü yapılacak olan Başkan Powell'ın konuşmasına odaklandı. Altının ons fiyatı Aralıksız düşünü yedinci güne taşırken; aşağı yukarı bir ayın en düşük civarında hareketini sürdürüyor. Piyasaların gözü, dünya merkez bankalarının yöneticilerinin bir araya geleceği Jackson Hole toplantılarında olacak. Toplantı 25-27 Ağustos arasında yapılacakken; 26 Ağustos Cuma günü ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın gerçekleştireceği konuşma mühim olacak. Başkan Powell'dan şahin mesajlar gelmesi beklenirken; bu hal doları güçlendiriyor ve altın fiyatlarını baskı altında bırakıyor.
24.08.2022 09:28 - Son Güncelleme: 24.08.2022 09:30
Gram altın artıyor!
Gram altın fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış zamanında 1011 lira seviyesinde hareket ederken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Gram altının fiyatı, gün içinde en yüksek 1016,39 lira civarını, en düşük ise 1005,49 lira civarını gördü. Gram altın, dolar kurunda yaşanan artışın etkisiyle yukarıya yönlü hareket ederken, saat 09:33 itibarıyla yüzde 0,41 oranında yükselişle 1011,54 lira civarında bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1670 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 878 liradan prosedür görüyor.