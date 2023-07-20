120 maddelik teklif masada! Emekli ve memura yeni ek iyileştirme zammı müjdesi! 6.5 milyon için Toplu Sözleşme süreci başlıyor! 3600 ek gösterge, kira yardımı, seyyanen zam...

Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme süreci 1 Ağustos'ta başlıyor. 120 maddelik teklif listesiyle masaya oturacak olan Memur-Sen'in taleplerinin ipuçları geldi. 2 yıllık maaş artışlarının yanı sıra memurlara ve emeklilere yönelik pek çok talep de ele alınacak. İşte Ağustos'ta karara bağlanacak konuların detayları haberimizde...