Tarım Kredi 22 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 5 litresi 11.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı... 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzlerce üründe büyük indirimlerle müşterilerini memnun etmeye hazırlanıyor. İndirim kampanyası bugün itibariyle başladı ve birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, temel ihtiyaçları karşılayan gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride indirim uygulanacak. İndirimler süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi gıda ürünlerini kapsayacak. Aynı zamanda deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünleri de bu indirim kampanyasının içinde yer alacak.