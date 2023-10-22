Tarım Kredi 22 Ekim - 2 Kasım 2023 FİYAT LİSTESİ! 5 litresi 11.90 TL'ye düştü! Ayçiçek yağı, fındık yağı... 107 üründe %50 indirim+1 alana 1 bedava

Tarım Kredi Kooperatif marketleri, yüzlerce üründe büyük indirimlerle müşterilerini memnun etmeye hazırlanıyor. İndirim kampanyası bugün itibariyle başladı ve birçok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde, temel ihtiyaçları karşılayan gıda ürünlerinden temizlik malzemelerine kadar pek çok kategoride indirim uygulanacak. İndirimler süt, peynir, pirinç, nohut, mercimek, salça, çay, un gibi gıda ürünlerini kapsayacak. Aynı zamanda deterjan, sabun, kağıt peçete ve kağıt havlu gibi temizlik ürünleri de bu indirim kampanyasının içinde yer alacak.
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde 107 üründe indirim yapıldı. 16 Ekim'de başlayan indirimlerin bir çoğı 2 Kasım'a kadar sürecek. 1 litrelik TK Anadolu Ayçiçek yağı 38 TL, fındık yağı 300 TL, 5 litrelik su 11.90, makarna çeşitleri 14.50, TK Anadolu Osmancık pirinç 33.90, kırık pirin. 19.90, nohut 32.90, mercimek 21.90, ayçiçek yağlı ton balığı 56.90'a düştü. 1 alana 1 bedava kampanyası kapsamında da Fırst Sensatıons 21 TL, Milka bonibon 14 TL, Tipitip 21 TL, Olips 10.50, Mıssbon 10.50, Olips mini mints 13.50, Tofita 10.50'ye satılıyor. İşte %50 indirimli ürünler...
81 ildeki tüm Tarım Kredi marketlerini kapsıyor! Mevcut indirimlere ek olarak fiyatlarda yüzde 50'ye varan indirim yapıldı! Ayrıca Cumartesi, Pazar ve Pazartesi manav reyonundaki indirimler de devam edecek.
İşte Tarım Kredi yüzde 50 indirim + 1 alana 1 bedava kampanyası...