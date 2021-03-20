295 garson, 276 büro memuru, 93 güvenlik alımı yapılıyor! Hangi illerde işçi alımı var? İşte kadrolar
İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Türkiye İş Kurumu sitesindeki iş ilanları bölümünden her gün yüzlerce yeni işçi ve personel alımı ilanı yayımlanıyor. İnternet sitesideki 3 sektörü(güvenlik, büro elemanı ve garson alımı) detaylı bir şekilde incelediğimizde toplamda bu alanlarda 664 yeni ilanla binlerce işçi alımı yapılacağını bilgisine yer verildiğini gördük. İşte güncel garson, güvenlik ve büro elemanı alımı ilanları
İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 295 garson, 276 büro memuru, 93 güvenlik alımı ilanı yayımlandı. Bu bağlamda da İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara sürekli göz atıyor. Kurumun sitesine her gün onlarca firma yeni ilanlar ekleyerek işçi aradığını belirtiyor. Bu kapsamda da "Meslek" kısmına uzman olduğunuz mesleği yazarak kolaylıkla kendi alanınızdaki işleri görüntüleyebilirsiniz. İş arayanlar için İŞKUR güvenlik, büro elemanı ve garson alımı ilanlarını kapsamlıca derledik. Güvenlik, büro elemanı ve garson iş kollarında 664 yeni ilanla binlerce işçi istihdam edilecek.
BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Özel sektördeki açık işler İŞKUR'un internet sitesinden görülebiliyor. Başvurular da site üzerinden yapılabiliyor. Kamudaki güncel iş ilanları ise Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın internet sitesinden takip edilebiliyor.
İŞKUR BÜRO MEMURU ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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