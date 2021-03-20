295 garson, 276 büro memuru, 93 güvenlik alımı yapılıyor! Hangi illerde işçi alımı var? İşte kadrolar

İŞKUR'un internet sitesi üzerinden 295 garson, 276 büro memuru, 93 güvenlik alımı ilanı yayımlandı. Bu bağlamda da İŞKUR'un resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara sürekli göz atıyor. Kurumun sitesine her gün onlarca firma yeni ilanlar ekleyerek işçi aradığını belirtiyor. Bu kapsamda da "Meslek" kısmına uzman olduğunuz mesleği yazarak kolaylıkla kendi alanınızdaki işleri görüntüleyebilirsiniz. İş arayanlar için İŞKUR güvenlik, büro elemanı ve garson alımı ilanlarını kapsamlıca derledik. Güvenlik, büro elemanı ve garson iş kollarında 664 yeni ilanla binlerce işçi istihdam edilecek.