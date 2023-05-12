2000 sonrasına EYT hakkı veriliyor, Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar indirim! Emeklilik için 3600 gün prim şartı yenilendi!
EYT (Erken Emeklilik Talebi) konusunda umutlarını kıl payı kaçıran vatandaşlar için yeni bir imkan masaya geldi. Kısmi emeklilik, EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılmasıyla birlikte yaş şartının esnetilmesi veya kaldırılması üzerine geliştirilen bir alternatif olarak değerlendirilmektedir. Peki, kısmi emeklilik nedir ve kimler kısmi emeklilik hakkına sahip?
EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanındı. Öte yandan yasalarımızda bulunan 3600 günden kısmi emeklilik hakkı için yeni şartlar gelmesi bekleniyor. EYT'nin ardından erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Bağkur'lular için kısmi emeklilik şartları yenileniyor. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Peki, kısmi emeklilikten nasıl yararlanılır? İşte merak edilenler...
EYT yasasından yararlanamayanlar yani 8 Eylül 1999 sonrasında sigortalı olanlar için bir kademeli yaş şartıyla emeklilik masaya geldi. Yaş şartının esnetilmesi ve kaldırılması aynı EYT yasasındaki gibi yaş şartının tamamen kaldırılması ile kısmi emeklilik sağlanabilecek.
KISMİ EMEKLİLİK BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Türkiye'de uygulanan mevcut yasalara göre çalışma hayatında 15 yılı dolduran ve 3.600 prim gününü tamamlayan vatandaşların kısmi emeklilik şansından yararlanması sağlanıyor.