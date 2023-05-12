2000 sonrasına EYT hakkı veriliyor, Kadın/ Erkek/ Memur 50-55 yaşa kadar indirim! Emeklilik için 3600 gün prim şartı yenilendi!

EYT ile milyonlarca kişiye emeklilik hakkı tanındı. Öte yandan yasalarımızda bulunan 3600 günden kısmi emeklilik hakkı için yeni şartlar gelmesi bekleniyor. EYT'nin ardından erken emekliliğin yolu 15 yıl sigortalılık ve 3.600 prim gününe sahip olmaktan geçiyor. Bağkur'lular için kısmi emeklilik şartları yenileniyor. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Peki, kısmi emeklilikten nasıl yararlanılır? İşte merak edilenler...