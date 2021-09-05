Altın fiyatı yasa soktu! Yatırımcıları şok etti! Daha da düşemez, dibi görüp çakıldı! 5 Eylül çeyrek, yarım tam ve 22-14-18 ayar bilezik altın fiyatları!
Altın fiyatları şoke etti! Alan satan yasa büründü. Altın fiyatları, Cuma günü yaşanan sert düşüşle eş güdümlü düşüş eğilimine devam ediyor. Son dönemde son derece dalgalı bir seyir izleyen altının son hali milyonlar doğrultusundan araştırılırken, ONS altında yaşanan değişimlerden kaynaklı uzunca süredir doruk döneminden çok uzak, hem de kilometrelerce uzak bir ilerleyişi devam ettiren altın fiyatları, son olarak dolar kurunda yaşanan düşüşle birlikte kritik seviyelerin de altına inmişti. Peki, 5 Eylül çeyrek, yarım tam ve 22-14-18 ayar bilezik altın fiyatları ne oldu?
05.09.2021 08:42
- Son Güncelleme: 05.09.2021 08:42
Altın piyasasında haftanın 4. günü ortaya gelen düşüş trendi, bugün de devamlılığını sürdürüyor. 2 aylık vakit içinde yalnızca 2 günlüğüne bir yükseliş gösteren ve bunun haricinde devamlı düşüş yaşam sürdüren altın, herkesi son derece sinirlendirmiş durumda. Bu kez adeta yasa sokan altın fiyatları yüzünden yatırımcılar ağladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 484,9 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1.813 dolardan alıcı buluyor.