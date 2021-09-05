Altın fiyatı yasa soktu! Yatırımcıları şok etti! Daha da düşemez, dibi görüp çakıldı! 5 Eylül çeyrek, yarım tam ve 22-14-18 ayar bilezik altın fiyatları!

Altın piyasasında haftanın 4. günü ortaya gelen düşüş trendi, bugün de devamlılığını sürdürüyor. 2 aylık vakit içinde yalnızca 2 günlüğüne bir yükseliş gösteren ve bunun haricinde devamlı düşüş yaşam sürdüren altın, herkesi son derece sinirlendirmiş durumda. Bu kez adeta yasa sokan altın fiyatları yüzünden yatırımcılar ağladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından, saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 üstünde 484,9 liradan prosedür görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 795 lira, Cumhuriyet altını da 3.245 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üstünde 1.813 dolardan alıcı buluyor.