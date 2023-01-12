Altın fırtına gibi ortalığı yıkıp geçecek! Gram altın bu fiyata yükselecek? Canlı son dakika, güncel: 24, 22 ayar altın, gram fiyatı, yarım, çeyrek altın ne kadar?
Altın fiyatları yeni açıklanan ABD enflasyon verisinden aldığı destekle yükseldi ve kar satışlarına karşın geri çekilme yok. Ons altın 1.900 dolar sınırında yer alır iken gram altın da 1.140 TL'nin üstünde fiyatlanıyor. Gram altın bağlamında kuyumcu fiyatları 1.170 TL'nin üstüne çıktı. Canlı son dakika, güncel: 24, 22 ayar altın, gram fiyatı, yarım, çeyrek altın ne kadar?
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş açıkladı. Altın fiyatlarında 2023 senesi bağlamında çok büyük beklentileri bulunduğunu bildiren İslam Memiş, "ABD'de belirtiler enflasyon bilgileri altın için oldukça mühim bir itici güç oldu. FED bundan sonra faiz artırımlarını simgesel civara düşürecek ve bir müddet sonra da durduracak.
Bu arada altın fiyatlarının artmasına dair en büyük engelin devre dışı kalması demek. Şimdi ons altın için 1.900 dolar ile 1.915 dolar aralığını takibini sürdürüyoruz. Bu Aralıkta bir kar satışı gelecektir. Bunun ardındannda bir revizyon ile geri çekilecek olan ons altın ardındannda tekrardan yükselişe geçip 1.915 dolar civarını aşacaktır." dedi.
Altın İçin Alım Fırsatı!
Ons altına dair açıklama yapan, İslam Memiş, "Altın yatırımı gerçekleştirmek isteyip de şimdilik bunu gerçekleştiremeyenler bağlamında son bir alım fırsatı olacak. Bahsettiğimiz geri çekilmeyi alım fırsatı olarak değerlendirebiliriz. Ardından uzunca bir müddet o civarlardan altın alabilmek imkânsız duruma gelecek." şeklinde konuştu!
Altında 2023'te Boğa Piyasası Beklentisi
Swiss Asia Capital Genel Müdürü Juerg Kiener gelecek sene faiz artışları ve resesyon endişeleriyle dalgalanacak piyasada altın fiyatlarının ons başına 4 bin dolara yükseleceği tahminini paylaştı. Altın piyasasında büyük bir yukarı yönlü hamle ihtimalinin yüksek olduğunu belirten uzman, değerli metalde seneye yüzde 10 veya 20'lik artış değil, daha yüksek seviyeler görüleceğini ve 2 bin 500 ile 4 bin dolar aralığına ulaşacağını öngördü.
Birçok ülkenin gelecek yılın ilk çeyreğinde resesyonla karşı karşıya kalacağını belirten Kiener Merkez Bankalarının faiz artış hızını yavaşlatacağını ve bunun da altını daha cazip hale getireceğini söyledi. Kiener, her Merkez Bankası'nın elinde tuttuğu tek varlığın altın olduğunu belirtti. 2000'li yılların başından beri altının yıllık ortalama getirisinin yüzde 8 - 10 arasında olduğunu belirten Kiener "Bu artış, tahvil piyasasında veya hisse senedi piyasasında görülmedi" diye konuştu.