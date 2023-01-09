EYT’LİYE TAZMİNAT HESABI! Kim ne kadar alacak? İşte EYT'liye maaşa göre kıdem tazminatı
Milyonlar EYT düzenlemesinin Meclis'e ne zaman geleceğini merak ederken bir yandan da kıdem tazminatının ne kadar olacağını hesaplamaya çalışıyor. Kısa sürede hayata geçecek EYT düzenlemesiyle emekli olacakların tazminatları son maaşları üzerinden hesaplanarak ödenecek. Asgari ücret ve tazminat tavanındaki artış da etki edecek. İşte maaşa ve çalışma süresine göre tazminat tablosu...
Emeklilikte yaşa takılanların heyecanla beklediği düzenlenin bu hafta Meclis'e gelmesi ve hızla yasalaşması planlanıyor. Düzenlemeyle emekli olacakların kıdem tazminatları, son maaşları üzerinden hesaplanacak. Bu ay maaşların artırılması alınacak tazminatı da yükseltecek. Yeni asgari ücret ve kıdem tazminatı tavanındaki artış da etki edecek. İşte tazminat hesabının detayları...
İLK ADIM BRÜTÜN HESABI
Kıdem tazminatları her yıl için son 30 günlük giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplanıyor. Ancak buna yıl içinde alınan yemek, kıyafet parası, görev tazminatı, ikramiye gibi düzenli ödemeler de dahil ediliyor. Prim, mesai gibi değişken ödemeler brüt ücrete eklenmiyor. Hesaba eklenecek ek ödemelerin brüt tutarı 12'ye bölünüyor. Aylık brüt ücrete ilave ediliyor. Böylece giydirilmiş brüt ücret bulunuyor.
ÇALIŞILAN HER GÜN DAHİL EDİLİYOR
Kıdem tazminatı hesabına bir tam yılı aşan süreler de oranlanarak dahil ediliyor. Çalışılan tam yıl giydirilmiş brüt ücretle çarpılıyor. Ayrıca bir yıllık giydirilmiş brüt ücret 12 aya bölünüp, tam yılı aşan süre kaç ay ise onunla çarpılıyor. Elde edilen iki tutar toplanıp, damga vergisi kesilerek ödeme yapılıyor.
ÖRNEK HESAPLAMA
14 bin lira brüt ücreti olup 10 yıl 8 ay çalışan bir kişinin tazminatı şöyle olacak:
Giydirilmiş brüt ücret: 14.000 TL
Çalışılan süre: 10 yıl 8 ay
10 yıllık tazminat: 14.000 x 10 = 140.000 TL
8 aylık tazminat: 14.000 / 12 x 8 = 9.333,33 TL
Toplam tazminat: 140.000 + 9.333,33 = 149.333,33 TL
Damga vergisi: 1.133,44 TL
Ödenecek tutar: 149.333,33 - 1.133,44 = 148.199,89 TL
ASGARİ ÜCRET FARKI
Asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı yeni yılla birlikte her yıl için 3 bin 510 lira arttı. 2022'nin ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyordu. Bu yıl içinde işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Damga vergisi kesilmiş olarak 9 bin 932 lira 4 kuruş yatırılacak.