EYT’LİYE TAZMİNAT HESABI! Kim ne kadar alacak? İşte EYT’liye maaşa göre kıdem tazminatı

ASGARİ ÜCRET FARKI

Asgari ücretlilerin alacağı kıdem tazminatı yeni yılla birlikte her yıl için 3 bin 510 lira arttı. 2022'nin ikinci yarısında işten ayrılan bir asgari ücretlinin kıdem tazminatı çalıştığı her yıl için 6 bin 471 liradan hesaplanıyor, damga vergisi kesilmiş olarak 6 bin 421 lira 89 kuruş ödeniyordu. Bu yıl içinde işten ayrılan bir çalışana çalıştığı her yıl için en az 10 bin 8 lira kıdem tazminatı ödenecek. Damga vergisi kesilmiş olarak 9 bin 932 lira 4 kuruş yatırılacak.