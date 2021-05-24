Altın fena zıpladı yerinde durmuyor! Altın alacaklar dikkat! Uzmanlar ‘Bunu beklemeyin’ diyerek uyardı! İşte güncel altın ve piyasa önerileri

Yükseliş fiyat hareketi, Cuma öğleden sonra kripto para biriminin % 20'nin üzerinde düştüğü Bitcoin'de acı verici bir düşüşün ortasında geliyor. Yatırımcılar, Bitcoin'in bir enflasyon koruması olarak hizmet edebileceğini tahmin ettiler, ancak bu anlatı test ediliyor ve şu ana kadar başarısız görünüyor. Altın fiyatları 2021 yılının en yüksek seviyesine çıktı. Gümüş fiyatlarındaki yükselişte sürüyor. Altın uzmanları kripto para ve piyasalarda kaybedenlere önerilerde bulundu. Şimdi Altın alınır mı? Altın treni kaçtı mı? Peki Altın yükselecek mi düşecek mi? 24 Mayıs güncel Gram, çeyrek, tam altın fiyatları ile birlikte Altın düşer mi yükselir mi sorularının yanıtı haber detayında sizlerle.