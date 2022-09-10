Promosyonda çılgın Eylül ayı yarışı başladı! 10 bin TL’ye yükseldi! 2022 Eylül emekli promosyonları Akbank, Garanti, Yapıkredi....

Eylül ayında bankalar arasındaki yarış kızıştı. emekli promosyonları 7 bin TL'den 10 bine yükseldi! Emekliler heyecanla bekliyordu! Bankaların promosyon yarışı devam ederken emekli promosyonu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşına yapılan zammın ardından promosyonlarda da artışa gidildi. Emekliler kampanyalara bakarak banka tercihlerini yapıyorlar. Eylül ayına girilmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle en merak edilenler arasında Eylül ayı promosyon ödemeleri ne kadar ve emekli promosyon ödemeleri ne kadar soruları yer alıyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel promosyon ödemeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...