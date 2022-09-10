Promosyonda çılgın Eylül ayı yarışı başladı! 10 bin TL'ye yükseldi! 2022 Eylül emekli promosyonları Akbank, Garanti, Yapıkredi....
Emekli promosyonunda yarış kızıştı! Eylül ayı emekli promosyonları 10 bin TL'ye ulaştı. Maaşını taşımak isteyen emekliler en yüksek promosyon veren bankaları merak ediyor. İşte konu hakkında tüm detaylar...
Eylül ayında bankalar arasındaki yarış kızıştı. emekli promosyonları 7 bin TL'den 10 bine yükseldi! Emekliler heyecanla bekliyordu! Bankaların promosyon yarışı devam ederken emekli promosyonu ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşına yapılan zammın ardından promosyonlarda da artışa gidildi. Emekliler kampanyalara bakarak banka tercihlerini yapıyorlar. Eylül ayına girilmesiyle birlikte konu hakkında araştırmalar hızlandı. Özellikle en merak edilenler arasında Eylül ayı promosyon ödemeleri ne kadar ve emekli promosyon ödemeleri ne kadar soruları yer alıyor. İşte bankalar tarafından sunulan güncel promosyon ödemeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Bankalar 7 bin lira civarında promosyon teklifinde bulunurken, otomatik ödeme talimatı ve banka ürünlerini kullanma şartı ile bu rakamı 8 bin lira civarına çıkarıyor. Üstelik davet edilen her emekli için 250 TL civarında bonus uygulanıyor. Bu şekilde 4 kişinin davet edilmesi halinde emekli promosyonu 9 bin liraya yaklaşabiliyor.
TÜRKİYE İŞ BANKASI
1 Eylül- 31 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını 3 yıl boyunca İş Bankası aracılığıyla almak üzere taahhüt veren SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 1.500 TL'den düşük maaşlar için 5.000 TL, 1.500 - 2.500 TL arası maaşlar için 6.250 TL, 2.500 TL ve üzerinde maaşlar için 7.500 TL nakit promosyon ödemesi alıyor. Emekli maaşını farklı bir bankadan ya da PTT aracılığı ile alan ve maaşında bloke bulunmayan emekliler, şubeye gitmeden İşCep üzerinden emekli maaş taşıma ve promosyon başvuru işlemlerini gerçekleştirebiliyor.
QNB FİNANSBANK
Aylık 1.499 TL altında maaş alanlara 4.650 TL,
Aylık 1.500 TL ile 2.499 TL arasında maaş alanlara 5.800 TL,
2.500 TL ve üzeri maaş alanlara 7.000 TL promosyon ödemesi yapılıyor.
Ve ayrıca emekli yakınını QNB Finansbank'a öneren ve kazandıran herkese kazandırdıkları müşteri başına 1.000 TL sunuyor.