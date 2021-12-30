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Haberler Ekonomi ‘Altın düştü’ riskine son! Altınını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

‘Altın düştü’ riskine son! Altınını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Parasını altında tutmak isteyenler için risklerini ortadan kaldıracak önemli bir ürün daha geldi. Merkez Bankası altın hesaplarını TL'ye çevirenlere aradaki farkı yatıracak. Böylece altın fiyatı düşse de vatandaş kaybetmeyecek...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
30.12.2021 12:36 - Son Güncelleme: 30.12.2021 12:44
‘Altın düştü’ riskine son! Altını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Döviz hesaplarının TL'ye çevrilmesinin desteklenmesinin ardından altın için de bir iyi haber geldi. Altın hesaplarının Türk Lirası'na çevrilmesinin desteklenmesi ile ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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‘Altın düştü’ riskine son! Altını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Altın hesabının TL'ye çevrilmesinde Merkez Bankası'nın o gün saat 11.00'de ilan edeceği gram altın fiyatı esas alınacak. Böylece parasını korumak için altın alan vatandaş altındaki düşüşle oluşan riskten kurtulacak.

‘Altın düştü’ riskine son! Altını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Eğer altın TL'den daha çok değerlenirse vatandaşın yine kaybı olmayacak ve aradaki fark hesabına yatırılacak. Faiz hassasiyeti olanlar katılım bankalarında kar payı hesabı açabilecek.

‘Altın düştü’ riskine son! Altını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, 28 Aralık'ta mevcut olan altın hesapları ile bu tarihten sonra açılacak işlenmiş ve hurda altın karşılığı altın hesapları, hesap sahibinin talep etmesi halinde dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilecek.

‘Altın düştü’ riskine son! Altını TL’ye çeviren kaç lira alacak? İşte sistemin detayları

Bankanın bu işlem sonucunda elde ettiği altın, dönüşüm fiyatı üzerinden TCMB tarafından satın alınacak ve karşılığı Türk lirası ilgili bankaya aktarılacak. Banka tarafından 3 ay, 6 ay veya 1 yıl vadeli Türk lirası mevduat veya katılma hesabı açılacak. Vade sonunda Türk lirası mevduat hesabı sahibine anapara ile faiz, katılma hesabı sahibine ise vade sonundaki katılma hesabı bakiyesi banka tarafından ödenecek.

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