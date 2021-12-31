Taban aylığın yükseltilmesi, refah payı, kümülatif artış, seyyanen zam... SSK ve Bağ-Kur’lulara çifte müjde en düşük emekli aylığı asgari ücretle kapışacak!

MEMURLAR VE MEMUR EMEKLİLERİ

Memurlar ve memur emeklileri için ise olasılıkları şöyle sıralayabiliriz;

Zammın yıllık enflasyona tamamlanması

Seyyanen zam

2022'nin temmuz ayında yapılacak olan yüzde 7'lik zammın da öne alınıp bunun üzerine iyileşme yapılması.