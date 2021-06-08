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Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Son dakika haberine göre mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Buna göre mayısta külçe altın yatırımcısına yüzde 7,19 kazanç getirdi. Küresel piyasalarda da gözler ABD ekonomisindeki enflasyon verisine çevrildi. Uzmanla, enflasyon verisinin ons altın fiyatlarını etkileyeceğinin altını çizerken; yönün tayin edilmesi için ABD verilerinin beklendiğini söyledi.

08.06.2021 12:01 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:01
Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde mayısta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti.

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Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını" açıkladı.

Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Buna göre, mayısta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,06, TÜFE ile indirgendiğinde de yüzde 7,19 ile külçe altında gerçekleşti.

Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, avro yüzde 0,33 kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 1,03, dolar yüzde 1,28, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 2,34 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 2,56 yatırımcısına kaybettirdi.

Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

TÜFE ile indirgendiğinde avro yüzde 3,34, BIST 100 endeksi yüzde 1,94, dolar yüzde 1,69, DİBS yüzde 0,59 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,37 yatırımcısına kazandırdı.