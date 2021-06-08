Altın, dolar, euro, BIST... En çok kazandıran belli oldu | Altın fiyatları için gözler ABD'de! Uzmanlardan flaş uyarı

Son dakika haberine göre mayıs ayında en çok kazandıran yatırım aracı belli oldu. Buna göre mayısta külçe altın yatırımcısına yüzde 7,19 kazanç getirdi. Küresel piyasalarda da gözler ABD ekonomisindeki enflasyon verisine çevrildi. Uzmanla, enflasyon verisinin ons altın fiyatlarını etkileyeceğinin altını çizerken; yönün tayin edilmesi için ABD verilerinin beklendiğini söyledi.

08.06.2021 12:01 - Son Güncelleme: 08.06.2021 12:01 BU GALERİYİ PAYLAŞ





