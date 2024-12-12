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Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, ons ve gram altın fiyatlarının artık birbirinden farklı hareket ettiğini belirtti. Daha önce yatırımcılara "ons altın nereye, gram altın oraya" diyerek yol gösteren Memiş, son dönemdeki fiyat hareketlerinin bu korelasyonu bozduğunu ifade ediyor.

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Giriş Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:16 Güncelleme Tarihi :12 Aralık 2024 , 11:16
Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Ons ve Gram Altın Arasındaki Ayrışma Başladı

Memiş, sosyal medya platformu X'teki açıklamalarında, 11 aydır süregelen ons ve gram altın arasındaki paralel fiyat hareketinin sona erdiğini duyurdu. Uzman, son iki haftada bu ayrışmaya dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı:

"İki haftadır, '11 aydır ons nereye gram oraya idi. Şimdi ons ve gram farklı yönlerde olacak' uyarılarımı dikkate almayanlar, bugünkü farkı da anlamıyor."

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Fiyatlarda Son Durum

  • Ons Altın: 2.719 dolar
  • Gram Altın: 3.077 TL

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Memiş, geçmişte ons altın 2.715 dolar seviyelerindeyken gram altının 3.190 TL civarında olduğunu hatırlattı. Bugün ise bu seviyelerden uzak bir tablo görüldüğünü ve bunun temel sebebinin fiziki altındaki işçilik farkının kalkması olduğunu belirtti.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Fiziki Altında İşçilik Farkının Etkisi

Altın yatırımı yaparken özellikle fiziki altında işçilik farkının yatırımcılar için önemini vurgulayan Memiş, bu farkın ortadan kalkmasının fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade etti.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Altın Yatırımcılarına Öneriler

İslam Memiş, gram ve ons altındaki ayrışmayı göz önünde bulundurarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Dalgalı fiyat hareketleri sebebiyle, doğru analiz yapmanın ve fiziki altın alımında işçilik farkını göz önünde bulundurmanın kritik olduğunu belirtiyor.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Altın Fiyatlarında Hareketlilik: Rekorun Kıyısından Döndü

ABD'den gelen enflasyon verileri piyasaları etkiledi. Güçlü dolar karşısında baskı altında kalan altın fiyatları, beklentiler dahilinde ancak yüksek gelen enflasyonun ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. Ancak bu yükseliş, altının rekor kırmasına yetmedi.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Ons Altın Fiyatı

Ons altın güne 2.717 dolar seviyesinden başladı.

  • En düşük: 2.700 dolar
  • En yüksek: 2.726 dolar
    Şu sıralar 2.708 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Gram Altın Fiyatı

Gram altın güne 3.046 TL ile başladı.

  • En düşük: 3.028 TL
  • En yüksek: 3.056 TL
    An itibarıyla 3.037 TL seviyesinde işlem görüyor.

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Kapalıçarşı'da ise:

  • Alış fiyatı: 3.030 TL
  • Satış fiyatı: 3.073 TL

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 4.958 TL
  • Satış fiyatı: 5.018 TL

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Yarım Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 9.809 TL
  • Satış fiyatı: 9.903 TL

Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Tam Altın Fiyatı

  • Alış fiyatı: 19.316 TL
  • Satış fiyatı: 19.696 TL
Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı
Canlı Altın Fiyatları

Kaynak:

  • İslam Memiş'in sosyal medya paylaşımı
  • Takvim.com.tr derlemesi

NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.

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