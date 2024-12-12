Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Memiş, sosyal medya platformu X'teki açıklamalarında, 11 aydır süregelen ons ve gram altın arasındaki paralel fiyat hareketinin sona erdiğini duyurdu. Uzman, son iki haftada bu ayrışmaya dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı:
"İki haftadır, '11 aydır ons nereye gram oraya idi. Şimdi ons ve gram farklı yönlerde olacak' uyarılarımı dikkate almayanlar, bugünkü farkı da anlamıyor."
Memiş, geçmişte ons altın 2.715 dolar seviyelerindeyken gram altının 3.190 TL civarında olduğunu hatırlattı. Bugün ise bu seviyelerden uzak bir tablo görüldüğünü ve bunun temel sebebinin fiziki altındaki işçilik farkının kalkması olduğunu belirtti.
Altın yatırımı yaparken özellikle fiziki altında işçilik farkının yatırımcılar için önemini vurgulayan Memiş, bu farkın ortadan kalkmasının fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade etti.
İslam Memiş, gram ve ons altındaki ayrışmayı göz önünde bulundurarak yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor. Dalgalı fiyat hareketleri sebebiyle, doğru analiz yapmanın ve fiziki altın alımında işçilik farkını göz önünde bulundurmanın kritik olduğunu belirtiyor.
ABD'den gelen enflasyon verileri piyasaları etkiledi. Güçlü dolar karşısında baskı altında kalan altın fiyatları, beklentiler dahilinde ancak yüksek gelen enflasyonun ardından hızlı bir yükseliş yaşadı. Ancak bu yükseliş, altının rekor kırmasına yetmedi.
Ons altın güne 2.717 dolar seviyesinden başladı.
Gram altın güne 3.046 TL ile başladı.
NOT: Burada yer alan bilgiler İslam Memiş tarafından yapılan yorumlardan derlenmiştir. Yatırım tavsiyesi verilmemiştir.