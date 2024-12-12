Altın bozdurmak isteyenler şoka uğradı: Rota ters köşe yaptı! İslam Memiş fiziki altın için uyardı

Ons ve Gram Altın Arasındaki Ayrışma Başladı Memiş, sosyal medya platformu X'teki açıklamalarında, 11 aydır süregelen ons ve gram altın arasındaki paralel fiyat hareketinin sona erdiğini duyurdu. Uzman, son iki haftada bu ayrışmaya dikkat çekerek, şu açıklamayı yaptı: "İki haftadır, '11 aydır ons nereye gram oraya idi. Şimdi ons ve gram farklı yönlerde olacak' uyarılarımı dikkate almayanlar, bugünkü farkı da anlamıyor."

Fiyatlarda Son Durum Ons Altın: 2.719 dolar

2.719 dolar Gram Altın: 3.077 TL

Memiş, geçmişte ons altın 2.715 dolar seviyelerindeyken gram altının 3.190 TL civarında olduğunu hatırlattı. Bugün ise bu seviyelerden uzak bir tablo görüldüğünü ve bunun temel sebebinin fiziki altındaki işçilik farkının kalkması olduğunu belirtti.

Fiziki Altında İşçilik Farkının Etkisi Altın yatırımı yaparken özellikle fiziki altında işçilik farkının yatırımcılar için önemini vurgulayan Memiş, bu farkın ortadan kalkmasının fiyatlara doğrudan yansıdığını ifade etti.