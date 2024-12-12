Türkiye ekonomisinin dinamosu genç girişimciler ve üniversite mezunları için bankalar ve KOSGEB tarafından sağlanan yeni kredi ürünleri girişimcilik ekosistemini canlandırmaya yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Yüksek kredi faizlerinin ardından sunulan bu desteklerle, gençlerin iş dünyasına daha güçlü bir şekilde katılması teşvik ediliyor.
Üniversite Mezunlarına 1 Milyon Lira Kredi Fırsatı
Hürriyet'te yer alan habere göre, Halkbank üniversite mezunlarına yönelik özel bir kredi imkanı sunuyor. İlk Adım Kredisi adı verilen programda 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz dönemli krediler girişimci mezunlara 1 milyon liraya kadar veriliyor. Bu kredi belirli şartları taşıyan girişimcilere sunuluyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
💢Girişimci, başvurulan firma üzerinde en az yüzde 50 paya sahip olmalı.
💢Firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet göstermesi veya göstermesi gerekmekte.
💢Başvuru sahibinin üniversite mezunu olması ve 29 yaşını aşmamış olması şart.
Ayrıca bu kredi için teminat olarak Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan yüzde 80 kefalet desteği de sunuluyor. Bu program girişimcilerin iş kurmalarına ve mevcut işlerini büyütmelerine olanak tanıyor.
KOSGEB'den Faizsiz Destek: 1.5 Milyon Lira
KOSGEB genç girişimciler ve işletme sahiplerine yönelik İş Geliştirme Desteği kampanyasını duyurdu. 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında başvuruların alınacağı kampanya kapsamında işletmelere 1.5 milyon liraya kadar geri ödemeli faizsiz kredi sağlanacak. Bu kredi girişimcilerin farklı sektörlerdeki iş geliştirme faaliyetlerine yönelmesi için büyük bir fırsat sunuyor.
KOSGEB desteğinden yararlanabilecek girişimciler, özellikle gençler, kadınlar, engelliler, gaziler ve şehit yakınları gibi belirli gruplardan oluşuyor. Bu gruplara özel bir avantaj ise destek üst limitine 150 bin TL eklenmesi.
Desteğin kullanılabileceği alanlar arasında personel giderleri, makine-teçhizat alımları, yazılım ve pazarlama gibi birçok kritik gider bulunuyor.
Faizsiz ve Kolay Geri Ödeme Koşulları
Her iki destek programı da işletmeler için oldukça cazip geri ödeme koşulları sunuyor. KOSGEB desteği ve Halkbank kredisi, geri ödemeli destekler için herhangi bir faiz veya komisyon talep etmiyor.
Girişimciler 36 ayın sonunda ödeme yapmaya başlayarak finansal yükümlülüklerini rahatlıkla yerine getirebilecek.
Ekonominin yeniden şekillendiği bu dönemde genç girişimciler için sunulan finansal fırsatlar, yeni işlerin kurulmasına ve mevcut işletmelerin büyümesine önemli bir katkı sağlıyor.