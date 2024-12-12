Türkiye ekonomisinin dinamosu genç girişimciler ve üniversite mezunları için bankalar ve KOSGEB tarafından sağlanan yeni kredi ürünleri girişimcilik ekosistemini canlandırmaya yönelik önemli adımlar olarak dikkat çekiyor. Yüksek kredi faizlerinin ardından sunulan bu desteklerle, gençlerin iş dünyasına daha güçlü bir şekilde katılması teşvik ediliyor.

Üniversite Mezunlarına 1 Milyon Lira Kredi Fırsatı Hürriyet'te yer alan habere göre, Halkbank üniversite mezunlarına yönelik özel bir kredi imkanı sunuyor. İlk Adım Kredisi adı verilen programda 36 ay vadeli ve 6 ay geri ödemesiz dönemli krediler girişimci mezunlara 1 milyon liraya kadar veriliyor. Bu kredi belirli şartları taşıyan girişimcilere sunuluyor.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 💢Girişimci, başvurulan firma üzerinde en az yüzde 50 paya sahip olmalı.

💢Firmanın, kurucu ortağın mezun olduğu alanda faaliyet göstermesi veya göstermesi gerekmekte.

💢Başvuru sahibinin üniversite mezunu olması ve 29 yaşını aşmamış olması şart.

Ayrıca bu kredi için teminat olarak Kredi Garanti Fonu tarafından sağlanan yüzde 80 kefalet desteği de sunuluyor. Bu program girişimcilerin iş kurmalarına ve mevcut işlerini büyütmelerine olanak tanıyor.